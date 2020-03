Vuelos y trenes suspendidos entre España y Portugal, además del control de la frontera terrestre

Lunes, 16 de marzo de 2020

El ministro de Interior portugués, Eduardo Cabrita, ha anunciado hoy el restablecimiento del control de la frontera terrestre entre España y Portugal, a partir de las 23h00 de hoy en Portugal (las 00h00 del 17 de marzo en España).

Según ha informado Eduardo Cabrita, esta medida estará en vigor, en principio, hasta el 15 de abril.

Por las fronteras terrestres entre España y Portugal a partir de ahora solo podrán circular los vehículos de transporte de mercancías; trabajadores trasfronterizos; nacionales portugueses o españoles, -así como residentes-, para volver a su lugar de residencia; los ciudadanos que necesiten acceder a servicios de salud, cuando éstos se prestan en el otro lado de la frontera; los ciudadanos de otros países de la UE y que salgan del país para volver a su lugar de procedencia; personal diplomático en el desempeño de sus funciones; o los desplazamientos que se realicen con el fin de agrupar el agregado familiar.

”En las fronteras entre Portugal y España serán, a partir de las 23 horas de hoy, -24 horas en España-, restablecidos los controles, que se traducirán en el funcionamiento exclusivamente de nueve puntos de frontera autorizados”, ha informado Eduardo Cabrita. Dos de esos nueve puntos de frontera están en Castilla y León, son Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro (Salamanca) y Quintanilha-San Vitero (Zamora).

“Básicamente, todos los desplazamientos que no sean de mercancías o por trabajo están, a partir de esta noche, prohibidos”, resumió el ministro de Interior portugués.

Fue igualmente decidido que sería suspendido el tráfico aéreo entre los dos países a partir de última hora de esta noche, así como el transporte ferroviario y fluvial. Las embarcaciones de recreo no podrán atracar en puertos o muelles del otro lado.

La medida afectaría al Sud Express (y Lusitania Express) que pasa cada noche por Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Estas medidas se integran en las decisiones acordadas hoy entre los ministros de Sanidad e Interior de la Unión Europea.

Primer fallecido en Portugal

En este momento, hay 331 casos de Covid-19 confirmados en Portugal, 86 más que en el último balance ofrecido ayer domingo a última hora de la tarde.

Se ha informado hoy del primer fallecido en el país, un varón de 80 años con patologías previas, que estaba ingresado en un hospital de Lisboa.

Consejo de Estado convocado para este miércoles

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, avanzó ayer desde su domicilio en Cascais, -donde está recluido por haber visitado la semana pasada una escuela donde después se confirmaron varios casos de Covid-19-, que convocaba el Consejo de Estado para este miércoles, con el objetivo de analizar la procedencia de declarar el estado de emergencia en Portugal.

Ante la posibilidad de que el miércoles se declare el estado de emergencia, el primer ministro, António Costa, afirmó ayer que “el Gobierno no dará su parecer negativo”. António Costa recordó, sin embargo, la excepcionalidad de esta medida, que supone "una suspensión bastante amplia de derechos, libertades y garantías" y que no se toma en Portugal desde el 25 de noviembre de 1975. Haciendo un símil con un periodo de guerra, Costa afirmó que “ésta será una situación prolongada y no podemos gastar las municiones rápidamente”.

La ministra portuguesa de Sanidad, Marta Temido, ha informado del escenario previsible para los próximos días, en el que se espera que el número de casos se multiplique ampliamente.