Perdonen mi expresión: “ son unos malnacidos”, sí, lo son todos aquellos que de una forma u otra están detrás de esta pandemia. Los que queriendo o por accidente dejaron “ huir” al virus (por lo visto está certificado que se estaba experimentando con él), lo son los que de forma negligente no tomaron medidas oportunas desde el primer día que en China apareció el primer síntoma; lo son los que ya en mi país viendo el cariz que había en Italia y cerraron los ojos y dijeron esa frase lapidaria :” reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria”; también lo son todos los que, sabiendo desde el 4/3/2020 el comunicado de la OMS, siguieron adelante con la manifestación de la foto y el voto útil, los mítines con “vistatriste”, la permisividad en eventos a todas luces inadecuados de llevar a cabo, las que agarraron la pancarta y las que vociferaron multiplicando por el infinito la propagación de este macabro virus, que como es corona también tuvo su apoyo cada vez menos majestuoso.

Sí, malnacidos e irresponsables porque han puesto en el mayor peligro a sus padres y abuelos, esos que han luchado por y para ellos y los han puesto a los pies de los caballos; los inmunodeprimidos, que ya tenían suficiente en agarrarse a las lianas de las estrellas, como para hacer equilibrio en una barra fija llena de espinas; a las fuerzas del orden a las que denostan cada día, pero se aferran a ellas cuando todo va mal; a los servicios sanitarios, enjuiciados de forma permanente y ahora en las oraciones de todos, incluidos los ateos y agnósticos sociales, esos que recortan en cultura e investigación; a los empresarios, esos “demonios” que intercambian trabajo por bienestar, los mismos a los que esta situación los desangra y los inclitos líderes del cielo les cuentan cuentos chinos, pero para no dormir.

Sí, son unos irresponsables y unos .... porque me han privado de ver a mi madre recluida en una residencia y sin saber si podré volver a tocar su cara, por que han puesto a mi hija,sanitaria, en un riesgo gratuito y sangrante, porque bajaron el telón de mi empresa después de 30 años y sembraron la duda si podré reiniciar la sesión , porque hacen temblar los cimientos de la sociedad pero su círculo de seguridad nunca se va a ver afectado, ellos no tienen ni salarial, ni de irresponsabilidad.

Eso sí, le agradezco la demostración de como se ha creado una sociedad egoísta, carente de empatía, sorda a normas e indicaciones, inculta hasta límites insospechados , absolutamente carentes de responsabilidad social e individual, sí señores los hemos creado nosotros consintiéndole todo, haciéndoles creer que están por encima del bien y el mal, que son dioses... y a estos son los que manipulan los “líderes supremos”, los que critican a Nadal o Amancio Ortega, esos que gritaron a los cuatro vientos que no pasaba nada “colegueando” para la foto y engañaron a los que ahora se pasan por el arco del triunfo el no salir de casa,esos que dijeron : “reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria”y se le olvidó reaccionar, pero no se le olvidó ampliar su “photography book”, tanto ,que en la prensa internacional nos han dado el honor de la peor gestión de la crisis a nivel mundial...y mira que lo teníamos difícil!!