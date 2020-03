El renting de coches, el mejor sistema para autónomos, empresas y particulares  

Viernes, 13 de marzo de 2020

Con datos de marzo del 2019 y según la Asociación Española de Renting (AER), se confirma el cuarto año consecutivo de crecimiento exponencial en este sector. Una subida del PIB nacional por encima del 3% está favoreciendo la expansión tanto del leasing como del renting

Parece constatado que los peores años de la crisis han quedado atrás, al menos en lo que se refiere al mundo de los alquileres de vehículos. El crecimiento en este sector continúa con una escalada exponencial, facturando en 2019 más de 6.313 millones. Las matriculaciones alcanzaron las 302.900 unidades, es decir, un 13,81% más que el ejercicio anterior.

La subida del renting en España

Se confirma un año más las buenas expectativas para un negocio que fluye en dirección contraria a la venta de vehículos a particulares, que cayeron en picado durante todo el 2019. El sector de renting, en cambio, sigue disfrutando de un momento de esplendor.

Parte de este crecimiento se debe a que los interesados en el renting de vehículos ya no son solo los autónomos y empresas, sino que también, sobre todo en el último año, los particulares se han ido sumando a esta corriente.

Este nuevo público demanda nuevos servicios, lo que ha propiciado la aparición de plataformas especializadas, como es el caso de Rentingfinders.com. Con este tipo de organizaciones, se cubren las demandas más exigentes del cliente particular.

Gracias a rentingfingers.com, el buscador renting de referencia en la web, el usuario que está interesado en este modelo de alquiler de vehículos tiene en un mismo buscador todas las ofertas agrupadas. En este buscador se podrá localizar el vehículo (marca y modelo) que desean, con el consiguiente ahorro de tiempo y todas las garantías de confianza que las mejores empresas de renting pueden ofrecer.

Que la tendencia del renting de coches aumenta en España es un hecho constatado, las cifras hablan por sí solas, y es que las ventajas que ofrece este sistema no son pocas. Si hasta hace unos años solo se beneficiaban los profesionales, en estos momentos, los usuarios a nivel particular no quieren quedarse atrás. Cada vez más familias, a medida que se informan del funcionamiento de un renting, deciden dar el paso…

Pero, ¿Cuáles son estas ventajas? ¿Cuáles son las condiciones para que no deje de crecer el número de interesados en este sistema de posesión de vehículos en alquiler?

Ventajas y beneficios del renting de vehículos para particulares

Efectivamente, el renting de vehículos es muy ventajoso también para los particulares en este 2020.

Para empezar, es un sistema que permite mantener un control total y permanente sobre los gastos, ya que se abona una cuota mensual única. En esta mensualidad, se incluye la utilización del vehículo y todos los servicios que se asocian a este uso, que no son pocos.

Con la contratación de esta modalidad, ya no habrá que preocupares de aspectos como los pagos de impuestos de matriculación, ni de contratar un seguro. En este sentido, si se sufre un accidente, la empresa con la que se ha contratado el vehículo se encargará absolutamente de todos los trámites (taller, asistencia en carretera, coche de sustitución…).

Otra de las ventajas destacables consiste en la posibilidad de sustituir el vehículo por otro cada pocos años. Esto significa que se podrá elegir entre un gran número de marcas y modelos, para adaptarse a las condiciones de vida y las necesidades familiares que se tengan en cada momento.

También se disfrutará de los últimos avances tecnológicos y equipamientos más modernos, pues las compañías siempre ofrecen los más innovadores modelos, siempre actualizados para garantizar la satisfacción de sus clientes.

Ventajas y beneficios del renting de vehículos para autónomos y empresas

De todos los beneficios que un autónomo puede recibir de este tipo de propiedades de alquiler, cabe destacar el ahorro, ya que a nivel fiscal se reduce el 100 % de la cuota en el Régimen de Estimación del IRPF. Sin embargo, hay que tener en consideración que esta reducción solo se llevará a cabo siempre y cuando el vehículo que se ha contratado sea un gasto considerado imprescindible para el desarrollo de su oficio o actividad profesional.

Por otra parte, también es posible reducir hasta el 50 % del IVA si se utiliza en modo mixto, es decir, que el uso que se le va a dar está destinado tanto a cubrir las necesidades profesionales como las familiares, pero el 100 % de este IVA si el destino de uso es exclusivamente profesional.

Por último, recordar que también es posible cambiar de coche cada cierto tiempo, con lo que se pueden adaptar a las nuevas condiciones que el negocio requiera, pues este puede haber crecido o su propietario haber cambiado las actividades que venía realizando, por ejemplo, de vender productos directamente a ser solo un comercial.