Voces de B. Rodrigo (México), D. Cortés Cabán (Puerto Rico) y Á. Álvarez (España)

Algunos de los poetas invitados al XII Encuentro de Poetas Iberoamericanos (foto de José Amador Martín)

Hago conocer otras tres grabaciones que, realizadas en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca y durante los Encuentros de Poetas Iberoamericanos. Es trabajo de Roberto Rodes (responsable de la asociación cultural zaragozana TheBooksmovie), y acaban de ser difundidas desde el portal de la Fonoteca de Poesía Contemporánea. El mismo que cuenta con más de mil registros sonoros de autores de habla castellana, además de otras lenguas. Esta labor es fruto de un acuerdo en la coordinación de los encuentros y TheBooksmovie.

Balam Rodrigo (foto de José Amador Martín)

https://thebooksmovie.com/2020/03/09/iceberg-negro-balam-rodrigo-mexico/

Balam Rodrigo (Villa de Comaltitlán, Soconusco, Chiapas, México, 1974). Exfutbolista, biólogo por la UNAM y diplomado en teología pastoral. Autor de los libros de poesía: Hábito lunar (2005), Poemas de mar amaranto (2006), Libelo de varia necrología (2006 y 2008), Silencia (2007), Larva agonía (2008), Icarías (2008 y 2010), Bitácora del árbol nómada (2011), Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio (2012), Logomaquia (Puerto Rico, 2012), Braille para sordos (2013), Libro de sal (2013), El órgano inextirpable del sueño (Guatemala, 2015), El corazón es una jaula de relámpagos (España, 2015), Desmemoria del rey sonámbulo (2015), Iceberg negro (2015), Bardo. Pequeña antología (Chile, 2016), Morir es una mentira grande que inventamos los hombres para no vernos a diario (eBook-2016), Sobras reunidas (antología de poesías & pensamientos inútiles) (2016), Silbar de mirlos para la hermusa (2016), Morir es una mentira grande que inventamos los hombres para no vernos a diario (2017), Colibrije (2017) y Libro centroamericano de los muertos (2018). Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, portugués, zapoteco, polaco y francés, y aparecen en antologías internacionales. Su obra ha merecido más de cuarenta reconocimientos, entre otros: Premio de Poesía Joven Ciudad de México (2006), Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta (2011), Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2012), Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos (2013), Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines (2014), Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco (2016), Premio Amado Nervo (2017) y Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes (2018), entre otros.

David Cortés Cabán (Foto de José Amador Martín)

https://thebooksmovie.com/2020/03/04/islas-david-cortes-caban-puerto-rico/

David Cortés Cabán (Arecibo, Puerto Rico, 1952). Cortés Cabán posee una Maestría en Literatura Española e Hispanoamericana de The City College (CUNY). Fue maestro en las Escuelas Primarias de Nueva York y profesor adjunto del Departamento de Lenguas Modernas de Hostos Community College of the City University of New York. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Poemas y otros silencios (1981), Al final de las palabras (1985), Una hora antes (1991), El libro de los regresos (1999), Ritual de pájaros: antología personal (2004), Islas (2011) y Lugar sin fin (2017). Sus poemas y reseñas literarias han aparecido en revistas de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y España. En 2006 fue invitado al III Festival Mundial de Poesía de Venezuela, y en 2015 a la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), dedicada a Puerto Rico. Ha participado en los Festivales Internacionales de Poesía de Cali, Colombia (2013), y de Managua, Nicaragua (2014). En 2014 fue invitado a presentar “Noche de Juglaría, cinco poetas venezolanos”, en Berna y Ginebra, Suiza. Ese mismo año la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, le otorgó la Orden Alejo Zuloaga Egusquiza en el Festival Internacional de Poesía. Reside en la ciudad de Nueva York desde 1973.

Ángeles Álvarez (Foto de José Amador Martín)

https://thebooksmovie.com/2020/03/06/y-el-viento-al-soplar-maria-angeles-alvarez/

Ángeles Álvarez (Ávila, 1964), poeta y escritora. Arqueóloga y prehistoriadora por la Universidad de Salamanca, empresaria en el sector del arte floral y la jardinería, florista. Colaboradora en la Universidad de la Mística CITeS de Ávila, donde dirige la Casa de la Poesía Juan de la Cruz. Su poesía se encuentra publicada en revistas, antologías y en el poemario “Y el aire alrededor” (Cuadernos del Laberinto). Escritora en temas de arte floral y mística, con sus dos libros sobre Santa Teresa de Jesús, “31 meditaciones con flores sobre los textos de Teresa de Jesús” y “Un Castillo lleno de flores”.