One Way: inglés en un centro especializado que abre grupos nuevos constantemente, incluido todo el verano

Viernes, 6 de marzo de 2020

ONE WAY es un centro especializado en la enseñanza del inglés que ofrece formación tanto para adultos como para niños. Si lo que quieres es aprender inglés de una forma eficiente y con profesores nativos no necesitas irte a Inglaterra, ya que en sus clases puedes conseguir el mismo resultado gracias a su método cien por cien conversación , sin moverte de Salamanca.

Si lo que necesitas es prepararte para pasar los exámenes oficiales de inglés, también pueden hacerlo pues son centro oficial preparador de los exámenes de Cambridge y son centro oficial examinador de Oxford (OTE)

Un centro de formación que no cierra durante el verano y que ofrece a sus alumnos diversas posibilidades de estudio, con cursos intensivos de hasta 10 horas semanales o bien con clases individuales. Todo en función de lo que cada alumno necesite. Sus profesores son nativos de modo que la conversación se potencia mucho en cada clase con el fin de que en poco tiempo logres mejorar tu nivel de idioma.

Para ello cuentan con un método propio que se llama Direct. Un sistema que permite introducir vocabulario y estructuras gramaticales a través de un sistema de preguntas que obligan al alumno a desarrollar respuestas largas.

También preparan profesores para obtener el certificado necesario para centros bilingües, ya sea B2 o C1.Por otra parte, en One Way también ofrecen cursos especializados para empresas, con temática personalizada a cada tipo de actividad y en función de las necesidades empresariales con el idioma para cada uno de ellos. Así han ofrecido desde cursos para especialistas en materia sanitaria, como empresarial o comercial pudiendo además hacer las gestiones para que la empresa use los créditos que tiene de Fundae (tripartita).

Los alumnos interesados en disfrutar de las clases, tanto en los cursos intensivos, que suelen ser de dos horas diarias con un máximo de siete alumnos, como en los individuales pueden matricularse en cualquier momento y adaptarse a los planes de estudios abiertos o bien desarrollar uno propio, siempre teniendo en cuenta el nivel de idioma del que se parte y los objetivos de cada alumno.

En verano además de las clases en la academia sus profesores colaboran con un campamento de inmersión lingüística en el Balneario de Ledesma y en Vegaquemada, aventura en inglés las 24h del día, por solo 395€ semana, de 8 a 17 años.