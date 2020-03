Psicosis: Miedo, angustia u obsesión irracional, que se da en un colectivo de personas (DSMV)

Aprovechando que el día no era demasiado ventoso, que el granizo fue cosa de unos instantes, qué el frío se lleva bien. Decido salir a caminar, bordeo el Pº del Río, para regresar otra vez al centro. Me gusta patear por la zona de “ Los enamorados”. No falla, primero veo dos jovencitos -seguramente disfrutaban de su primer amor- me llama la atención que siendo tan niños, ambos lleven mascarillas y se auto fotografíen; bajo los álamos, apoyados contra la blanca corteza, otros jóvenes disfrutan de las mieles del cortejo, sin acercarse demasiado, sigo mi camino, sentados sobre el césped, una pareja de adolescentes se besa en los labios, no, claro que no llevan “mascarillas”, están entregados al amor, se cogen las manos, caricias, vuelven a besarse, la muchacha viendo que me retraje en el paso, se sonroja. La psicosis haciendo estragos en la gente, arropada por los medios de comunicación, donde hablan y opinan personas que no saben ni entienden de epidemiología (medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población) y pandemia (Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región). Desconocen que es MIEDO : Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El COVID-19 no les importa, no son temerarios, solamente, realistas, vivían en su mundo, no el mundo del miedo, que TV y otros medios -con tertulianos desinformados- sobreactuando el papel ensayado, pretenden inocular.

El amor no sabe de temores, que bien lo relata Alexandre Dumas en el personaje de La cortesana es Marguerite Gautier, inspirada en la figura de Marie Duplessis. Su verdadero nombre era Rose Alphonsine Plessis, condesa de Perregaux por matrimonio, cuya vida inspiró la novela “La Dama de las camelias” Les aconsejo que la lean o la relean, verán con ojos diferentes a la protagonista. Estoy segura.

Por el Pº de los Enamorados, creo escuchar la canción de Cecilia, citas clandestinas, cartas secretas… Caminé con el corazón encogido recordando la hermosa melodía de Alberto Cortez.

Empezó con una flor

y luego fuimos amantes,

a escondidas y anhelantes,

nos entregamos los dos.

Empezó con una flor

y luego, un cuarto en penumbras,

un cuarto que fue la tumba

donde enterramos la flor.

Después, no volvimos a vernos

y yo, que seguía enamorado,

volví por el viejo sendero

por ver si me había olvidado.

Había otro y otra flor

que recogía del suelo,

para ponerla en su pelo

y se reían los dos.

Oculté el rostro en el cuenco de la mano y otra vez escuché a Cortez

En un rincón del alma

Donde tengo la pena

Que me dejo tu adiós,

En un rincón del alma

Se aburre aquél poema

Que nuestro amor creo.

En un rincón del alma

Me falta tu presencia

Que el tiempo me robó…………………..

Sacudí la cabeza. Pensé en los que viven recluidos, en esos 23 niños, aburridos, en casas, de los padres que no saben que van inventar para distraer a sus hijos. Colegios cerrados, centros deportivos abiertos solo para los que disputan un partido ¡Una tristeza enorme me invadió cuando vi un partido de balón cesto sin animadores -porque eso son- lo que están en las grada “vida para los jugadores”. De seguir la guerra contra el COVID-19 la ciudad será “ una ciudad fantasma” colegios, super, bancos, tiendas… closed ¡que triste!

Olviden la histeria, paranoia, locura. La OMS habló: Ocasiona más muertes la gripe estacional que el Coronavirus. La gente no está muriendo por el Covid-19, si no con el Coronavirus, son personas de alto riesgo, con patologías crónicas. Todo lo demás, es desconocido.

El miedo es libre. Pero toser no es motivo para ser mirado como un apestado, ni los ojos enrojecidos o lagrimeando por alergia, es motivo para ser discriminado. Hagan como los plataneros, perales, manzanos, almendros… que ajenos a temores, cumplen su ciclo, sus retorcidos brazos cubiertos de hermosas flores, el campo, recibe feliz, los encajes de las humildes y blancas margaritas, fundidas en el intenso verde.

Como bien dicen los epidemiólogos, y aconseja la OMS.”Mucha agua y jabón” es más efectivo que los antibióticos. La gripe estacional mata más gente que el COVID -19 no lo olviden.