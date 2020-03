Fútbol sin golpeos de cabeza al balón.

Jugar al fútbol con cabeza no será lo mismo que jugar golpeando el balón con la cabeza. Y eso será así porque la Federación Inglesa de Fútbol ha eliminado la práctica en los entrenamientos de los menores de 12 años. Es verdad que el centro y el remate de cabeza son dos acciones históricas en el fútbol de las islas. Pero la nueva guía de entrenamiento para clubes y centros deportivos aconseja efusivamente evitar que los niños entre 6 y 11 años entrenen para cabecear. Y ello porque en un estudio realizado hace tres años que texteaba a unos 8.000 jugadores nacidos entre 1900 y 1976, casi 1.200 de ellos habían fallecido entonces y los datos de salud se cruzaron con otros datos médicos por el Servicio Nacional de Salud, concluyendo que los futbolistas tenían 3,5 más posibilidades de sufrir demencia en su vejez que la media de población con características similares. Aunque el informe no fue definitivo en establecer una relación directa entre el uso de la cabeza y algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. En todo caso, ha servido de alerta “para poner la venda antes que la herida”. El presidente de la FA, Mak Bullingham dijo: “Nuestra investigación ha demostrado que rara vez hay juego de cabeza en los partidos con menores, y entendemos que esta guía es simplemente un desarrollo responsable del entrenamiento en los primeros niveles, sin que tenga el menor impacto en el disfrute del deporte de niños de todas las edades”. Por supuesto, en los partidos oficiales no se anulará ningún gol conseguido de cabeza y la guía propone que a partir de los 12 años y hasta 16 se vaya incorporando la técnica en las prácticas diarias. Por tanto, es un planteamiento conservador muy oportuno al que los médicos deportivos tendrán que ir concretando los distintos avances de manera que los daños médicos no se produzcan por reiteración de golpes en la cabeza. Seguro que de esta manera el deporte practicado será mucho más sano y equilibrado. Salamanca, 4.marzo. 2020.