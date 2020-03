Silvia: “Es un momento bastante especial jugar la Copa de la Reina siempre, pero el hecho de que sea en Salamanca lo hace doblemente”

Martes, 3 de marzo de 2020

La capitana del Perfumerías Avenida habló sobre la importancia de jugar la competición en casa

Silvia Domínguez, capitana del Perfumerías Avenida, habló sobre la importancia de jugar la Copa de la Reina en casa con el objetivo de alzar el título.

Copa en Salamanca: “Es un momento bastante especial jugar la Copa de la Reina siempre, pero el hecho de que sea en Salamanca lo hace doblemente especial”.

Multiusos: “Tengo un recuerdo bonito y otro que no, pero es bueno tener ambos para estar preparada”.

Anfitrión: “No sé si son muy conscientes de lo que significa que sea en Salamanca en el vestuario, pero todavía no se le ha dado toda la relevancia. He intentado transmitirles que ahora no hay que pensar en la NBA y todo lo que pueda pasar en el futuro”.