Surgen desavenencias entre el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación de Salamanca

Viernes, 28 de febrero de 2020

Un Pleno prácticamente de trámite se ha celebrado ayer en Béjar, en el que lo más significativo han sido los informes de la Alcaldesa, entre los que hay que destacar las desavenencias que parecen haber surgido entre el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación de Salamanca.

Elena Martín informó de una reunión mantenida ayer mismo con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, de la que comenzó diciendo que llevaba cinco meses solicitándola y continuó con las palabras “lamento que haya sido un auténtico desastre”. Parece ser, según ha manifestado la Alcaldesa, que el desencuentro se ha producido cuando ella ha solicitado a la Diputación que convocara un foro de empresarios salmantinos para darles a conocer el Plan de Reindustrialización de Béjar. Según la Sra. Martín, Javier Iglesias se ha negado manifestando que eso no era de su competencia.

Otros de los puntos que la Alcaldesa de Béjar le ha planteado al Presidente de la Diputación, previamente al desencuentro, ha sido el estado del edificio de la calle Colón 36, una concesión de la Diputación al Ayuntamiento, renovada mediante convenios en los que el consistorio se comprometía a su mantenimiento. La Alcaldesa ha manifestado que dicho edificio presenta múltiples deterioros que no han sido arreglados por el equipo anterior, como la necesidad de adaptar la instalación eléctrica, la puesta en marcha del ascensor para darle accesibilidad, un plan de prevención de incendios que no tiene, la sustitución de las ventanas de hierro para mejorar la eficiencia energética, una mejora en la calefacción, el arreglo de los servicios que considera que están en pésimas condiciones, el arreglo de pavimentos y terrazas y quitar las humedades y filtraciones por el mal estado de las cubiertas. El Presidente de la Diputación se ha comprometido a arreglar estas cubiertas del edificio de la calle Colón 36, que es lo más costoso, mientras que el resto deberá hacerlo el equipo de Gobierno de Béjar, aunque la Alcaldesa ha manifestado en el Pleno que el Ayuntamiento no puede acometer todas esas obras y que las irá haciendo poco a poco.

También la Sra. Martín le ha pedido al Presidente el Fondo de Contingencia para Emergencias que tiene la Diputación, con el fin de arreglar la barandilla que se estropeó en el colegio Filiberto Villalobos por causa del temporal del mes de diciembre, un coste aproximado de 5.000 euros. En este sentido la Dirección Provincial de Educación recoge que el mantenimiento de los colegios públicos es competencia municipal.

En este encuentro la Alcaldesa ha solicitado también una visita a La Covatilla de la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar, para presentarles el plan de actuación y establecer un acuerdo marco. Reunión con la que el Presidente ha estado de acuerdo.

Reunión mantenida por la Alcaldesa con la Gerencia de Atención Primaria

Martín Vázquez ha informado de una reunión mantenida con el Gerente de Salud de Atención Primaria en la que se le ha comunicado que se van a cubrir todas las plazas vacantes de médicos y enfermeras, en la zona de salud de Béjar, tanto las urbanas como las rurales, por lo que el modelo de la Junta para la reordenación sanitaria de los servicios de Atención Primaria, no va a afectar a esta zona de salud.

La Sra. Martín ha manifestado que ha llevado ante la Gerencia de Salud las quejas de los ciudadanos que tienen que trasladarse en ambulancias a Salamanca para recibir servicios médicos, pues antes este servicio se coordinaba desde Salamanca y ahora se ha centralizado en Valladolid para toda la Comunidad Autónoma, lo que está ocasionando una serie de inconvenientes que repercuten en un peor servicio, y ha reclamado además, que se desplace un farmacéutico a Béjar cada dos semanas para evitar a los pacientes que necesitan tratamientos, los desplazamientos al Hospital de Salamanca.

Sin embargo, la Alcaldesa, en estas dos solicitudes no ha conseguido el compromiso de la Gerencia de Salud que depende en la Comunidad Autónoma de Ciudadanos, su socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar y sigue esperando la cita con la Consejera de Sanidad.

La Alcaldesa no pedirá la subvención del ‘1,5 % Cultural’

Otro de los temas sobre los que ha informado Elena Martín ha sido otra reunión, esta vez mantenida con la Subdelegación de Gobierno el pasado 21 de febrero, en la que se le informó del procedimiento a seguir para solicitar el 1,5 % Cultural y qué bienes están sujetos a esta subvención. La Alcaldesa ha manifestado que se trata de un procedimiento muy amplio y son muchos los requisitos que se requieren, y aunque en un principio pensó en pedir dicha subvención para arreglar el suelo de las caballerizas de El Bosque, ha considerado que sería precipitado ahora que ya se están realizando obras en los jardines y en la huerta, por lo que ha decidido no solicitarla en esta convocatoria.