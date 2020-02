Mejor llamar formulas chuscas... imaginación es

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido al término de la reunión en rueda de prensa la necesidad de encontrar «fórmulas imaginativas que nos permitan identificar puntos de encuentro para superar el conflicto político».

En varias ocasiones ha repetido Montero la necesidad introducir en las negociaciones «empatía, imaginación y creatividad», para ser capaces de «trascender respuestas tradicionales» llegando a «fórmulas que permitan superar el binomio sí o no»

Señora Montero, cada vez que habla el diccionario de la RAE tiembla desde la psicología

Imaginación: Es la facultad que tenemos los humanos para representar sucesos, historias o imágenes que no existen en la realidad. Ya me dirá en qué líneas o formulas nos vamos encontrar con los nacionalistas, independentista catalanes, si somos paralelos, en mis tiempos y los suyos (que son los mismos) de estudiantes. Lo paralelo nunca llega a juntarse. A lo mejor surge el milagro desgobernando ustedes.

Trascender: pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa.

Tradicional: alude el conjunto de costumbres, prácticas, valores, saberes y creencias que son transmitidos de generación en generación

Empatía: ponerse en el lugar del toro ¿Me quiere decir que tenemos los españoles y catalanes no independentistas que ponernos/se en el papel de los que desean romper una vieja nación de 500 años? Un poquito de por favor señora Montero

Yo más bien creo que usted habló de "frases chuscas". Torra “el inhabilitado” y compañía, saben que no habrá independencia antes de ¡doscientos años!; Sánchez sabe que Torra lo sabe. Suena a chusco ¿verdad? O quizá al juego de nuestra lejana infancia en el patio del colegio de las monjitas. ¿Lo recuerda? Me acuerdo que han dicho un dicho, un dicho que tú has dicho, que yo no he dicho, que he dicho yo

A pesar de ello, ambos, siguen construyendo “el gran embeleso” de cara al personal... El vodevil llega a tal dimensión que se convierte en tragedia; Sánchez ha homenajeado a Torra como si fuese un Jefe de Estado... ¡Y ni siquiera es Presidente de la Generalidad de Cataluña, pues perdió la condición de diputado autonómico! La soberbia es el primer pecado capital...Torra está ahíto de ella.

Lamento estar de acuerdo con mí amigo D. Paco Vázquez: es sorprendente y peligroso la dejadez del pueblo español. En menos de dos meses de comunismo declarado, sin ambages, ni maquillaje de ningún tipo, salimos a escándalo y atropello diario y todo ante la narcolepsia del pueblo español. No voy a escribir la tan manida frase “a disfrutar de lo votado” yo ni les voté ni lo haré jamás.

Hay que ser ciego o tener pocas luces, para no ver el desastre que es en sí mismo este gobierno nepotismico, incompetente, incapaz, embustero, amoral. Deseo fervientemente que la profecía de Otto vom Bismarck se incumpla (Ni siquiera ustedes los españoles son capaces de destruir su nación…) Por desgracia ahora llevamos camino de destruir España como nación, herr Bismarck.

Lo de las reuniones mensuales es puro chiste, si en ello no fueran los independentistas comiendo terrenos sería un juego de niños o una quedada con la amante... Habló Aznar y González sobre tal reunión:

Ayer hubo una reunión en la que no pasó nada. Y en la siguiente seguirá sin pasar nada. Y parece que esto tiene que ver con la aprobación del techo de gasto, pero qué necesidad hay de mezclar una cosa con la otra», «Vamos a ver esta a parafernalia con otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Andalucía…Me parece bien que se dialogue, estamos en un bibloquismo donde el discurso dominante está en los extremos, mientras la sociedad no lo está» la reunión en La Moncloa es « una performance para lo que viene en otoño. Todo el mundo sabe que no hay espacio para la amnistía ni para la autodeterminación y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución haré campaña en contra» Felipe González

José María Aznar dixit: Que se acepte como normal que el Gobierno de España tenga una relación bilateral con un gobierno de una comunidad autónoma de España choca con la idea de los constitucionalistas y la normalidad institucional. En democracia las formas son esenciales porque afectan a la esencia del sistema constitucional»,

Pero como nuestra nación está en la bipolaridad que mejor al de una amigdalitis de horas; hoy -quizá debido a eso- con cara de oso enfadado nos larga el podemita Iglesias: El Gobierno subirá el IVA al tabaco y casas de apuestas. Horas después le corrige Mª Jesús Montero, portavoz del gobierno: el IVA del tabaco ya está en el tipo máximo del 21% Ya me dirán si esto no es bipolaridad que bajen del Olimpo, Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa y quizá junto a los restantes variables: Hestia, Deméter, Dioniso, Hades, Perséfone, Hebe, Asclepio, Eros, Pan y Heracles, puedan dar una explicación.