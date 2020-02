Cabinas telefónicas, objeto de vándalos y condenadas a desaparecer ante su falta de uso

Jueves, 27 de febrero de 2020

En Salamanca se mantienen medio centenar de cabinas, y en nuestro país, algo más de 15.000, pero se realiza menos de una llamada al día

Han formado parte del paisaje urbano durante décadas, pero en los últimos años se han visto relegadas por falta de uso e, incluso, en algunos lugares su presencia es casi anecdótica. En Salamanca todavía encontramos casi medio centenar de cabinas telefónicas –en torno a unas 140 en toda la provincia-, aunque muchas de ellas han pasado a ser utilizadas como un tablón de anuncios y publicidad y, en no pocos casos, se han convertido en objeto de actos vandálicos. El resultado: cabinas que no funcionan o con destrozos –como se puede apreciar en una de las imágenes adjuntas-. Lógicamente, su falta de uso, y por tanto de rentabilidad, hace que no se reparen los destrozos.

Las cabinas telefónicas, ¿se han convertido en un estorbo en las ciudades? Hay que señalar que, a día de hoy, se mantienen en nuestro país unas 15.450 cabinas (una cifra muy alejada de las 65.000 que llegó a haber en los años 90), pero se realiza menos de una llamada diaria, por lo que la rentabilidad es inexistente en la mayoría de ellas.

Hay que recordar que las cabinas de teléfono ya han sido ‘indultadas’ en varias ocasiones. Así, estaba previsto que dejaran de prestar servicio en enero de 2019, pero se prorrogó durante un año más. Y a principios de este año, y en parte motivado porque en esa fecha todavía no había Gobierno, se amplió esa prórroga dos años más, y siendo Telefónica la encargada del mantenimiento del servicio (en virtud de una orden ministerial publicada en el BOE). Sin embargo, la intención es eliminarlas antes del servicio universal obligatorio. A ser posible, antes de que finalice 2020.

Suprimir la obligatoriedad de este servicio requiere debe hacerse por ley, tal y como ya dictaminó el Consejo de Estado. Es decir, se requiere acuerdo parlamentario para que las cabinas de teléfono sean historia.

El coste de mantener las cabinas, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de unos 4,5 millones de euros anuales. Teniendo en cuenta todos estos datos, cada cabina tiene en nuestro país un coste aproximado de 291 euros al año, y cada llamada de teléfono un coste de unos 2,5 euros.

Siguiendo la estela de otros países

Qué hacer con las cabinas telefónicas públicas es una pregunta que también se han planteado en otros países. De hecho, según datos de la CNMV, en países como Francia, Dinamarca, Bélgica o Estonia ya se han suprimido como servicio universal.