Peñaranda y su Premio (27 años: hasta el 7 de marzo)

Miembros del jurado y representantes de las cofradías peñarandinas, en una edición de años atrás

PEÑARANDA Y SU PREMIO

Da gusto recorrer la ancha Castilla, especialmente en estos días cuando la primavera acaba de instalarse y cuando los campos van siendo preparados para nuevos sembradíos y próximas cosechas. El lunes por la tarde, y mientras conducía mi coche hasta Peñaranda de Bracamonte, apreciaba la austera belleza de esta meseta donde llevo viviendo y cosechando versos desde hace más de tres décadas.

Lo mismo viene sucediendo, y desde hace 27 años, con un premio de prestigio nacional que se convoca desde esta llana localidad salmantina. Se trata del Premio Nacional de Poesía, coordinado por la Hermandad de Cofradías de Semana Santa. Loable resulta la constancia de su presidente, Moisés Pérez, de su secretaría Chony Mulas, así como de todos los miembros de su junta directiva, hasta del más reciente incorporado, Paco Fuentes. Pocos galardones llegan a cumplir o a superar sus Bodas de Plata, como lo ha hecho en esta edición el premio peñarandino.

Como miembro de jurado desde hace varias convocatorias, puedo dejar constancia de la elevada calidad de los textos que anualmente se envían a concurso, máxime cuando se trata de los quince o veinte trabajos finalistas que llegan hasta los ojos y las sensibilidades de quienes tenemos la difícil labor de valorarlos. Bastaría con repasar la lista de premiados y ganadores de los accésit de estos cinco lustros, para constatar que se trata de uno de los premios nacionales con mayor prestigio entre los de su categoría, con poemas o conjunto de poemas que no excedan los cien versos. Indudablemente ayuda, y mucho, que el jurado cuente con poetas reconocidos en España y a nivel internacional, además de estar presidido por Antonio Colinas, Premio Reina Sofia de Poesía Iberoamericana de 2016.

En la edición pasada se deliberó sobre los quince trabajos finalistas de dicha convocatoria, y el ganador resultó el murciano Miguel Sánchez Robles, con un poema titulado ‘Vigilia para un cordero humano’. Sánchez Robles ha obtenido numerosos premios de poesía y narrativa y, en el texto premiado, empieza de esta manera: “Algunas veces me pregunta Dios/ si ya he encontrado mis hermosas oscuridades ciegas./ Sabe que me hago viejo y hablo demasiado/ y que lloro por eso.// Sabe/ que alguna veces lloro/ porque estoy muy lleno de besos que aún no he dado/ y porque llevo en el corazón/ ese cansancio triste de tanto haber querido ser feliz…”. El accésit cruzo el charco y fue para el mexicano José Landa (Campeche, 1976), por su poema ‘Con arpegios de agua’, el cual lleva tres citas de los salmos y empieza así: “Hay que afinar la cuerda, no la mano./ Afinar las palabras,/ la garganta no. // La mañana es música/ silenciosa, que apenas se percibe/ cuando el oído niega/ su cuerpo a los aullidos/ de fieras terrenales./ Brota luz como canto/ de nube y de llovizna…”.

Celebro que el mundo cristiano esté próximo a la Poesía, pues Poeta era Jesús y Salomón, y David, y el llamado Eclesiastés, y Job… Y sagrada es la Poesía que se contiene en la Biblia.

BASES DE LA XXVII EDICIÓN DEL PREMIO:

Ya se conocen las bases del XXVII Premio Nacional de Poesía de Peñaranda de Bracamonte, que ha convocado la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Peñaranda de Bracamonte, presidida por Moisés Pérez. Este galardón, al que se puede enviar trabajos hasta el 7 de marzo, tiene el apoyo del Ayuntamiento de Peñaranda, de la Diputación de Salamanca y de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

http://www.crearensalamanca.com/bases-de-la-xxvii-edicion-del-prestigioso-premio-nacional-de-poesia-de-penaranda/