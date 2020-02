Perlas de la señora Montero

foto extraída del Confidencial

Claro que sí, señora ministra Irene Montero. Ya sabemos que lo de ustedes es tapar lo que no les interesa. Algún fiscal o fiscala honesto u honesta quedará, que no siga las directrices del gobierno y actúe de facto. O colectivo de abogados o abogadas que defienda a los menores tutelados en Baleares. El tema es tan peliagudo que se podría enviar a Europa y que desde allí se investigue. Ante tanto impedimento para indagar les pregunto ¿A quién protegen? otra preguntita en martes de carnaval ¿si esto lo hubiera hecho, o dejado hacer los fascistas del PP, estoy segura que acudirían a manifestaciones tumultuosas al grito: estamos con vosotras hermanas? ¿Verdad? Y luego llegarían los escraches, con quema o robo de banderas de los balcones, coches destrozados, sedes asaltadas y pintarrajeadas. ¡Leñe! Me olvidaba… esto ya lo hacen con nocturnidad, alevosía y allanamiento de morada.

La ministra de igualdad dice que es inhumano investigar abusos a menores El cinismo y la desvergüenza de ustedes, comunistas, no tiene límites. Pues claro que hay que investigarlo y castigar a los culpables, sean quienes fueran y sin miramientos ni paños calientes. No se puede cerrar los ojos, mirar para otro lado, pasar de todo, lanzar la patata caliente a otros. Mire Montero ser MINISTRA implica RESPONSABILIDAD y PREPARACIÓN. Ya han salido sus cantarinas voces bolivarianas diciendo que es un ajuste de cuentas entre partidos. No señora Irene, esas niñas/os están a cargo de la Instituciones del Estado. Le explico literalmente lo que dice el art. 54, de la Ley Autonómica 4/1998, de 18 de marzo, dispone que:

"La guarda de un menor supone para quien la ejerce la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una atención y formación integral".



La guarda de los menores podrá constituirse cuando concurran las causas previstas en el art. 172.2 del Código Civil, que se da "cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar del menor, podrán solicitar a la Entidad Pública competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario".



La guarda se asumirá también como función de tutela por ministerio de la Ley sobre los menores desamparados (art. 172.2 Código Civil) y cuando así lo acuerde el juez, en los casos en los que legalmente proceda, (art. 172.2 Código Civil y art. 56 de la Ley 4/1998, de 18 de marzo, del menor)”

El diputado Pere Joan Pons Sampietro, ha acusado a Ciudadanos y PP de “intentar sembrar dudas, sobre el compromiso del PSOE con la infancia. En las Islas se coaligan: PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més por Mallorca. Estos partidos han descartado dimisiones y votaron en contra de investigar, la pasada semana, una comisión en el Parlamento Balear.

Iglesias, con un lenguaje inapropiado para el Congreso, y sí, para taberna, acusó a los partidos de “descojonarse” mientras hablaba en sus intervenciones, de “niñas prostituidas” llegó a calificar de “indignos fascistas y repugnantes” a los grupos de la oposición por plantear una comisión de investigación. Hoy su compañera, Ministra de Igualdad, nos deja perlas negras que hacen llorar.

Pero mucho más escuchar a la mujer ya entrada en años gritar: exijo la dimisión de responsables de Govern por la nefasta gestión de la crisis y ha interrumpido a la consejera socialista al grito de ¡En nombre de la inocencia de los niños pido Justicia!” Además, la mujer, que portaba en su mano unas flores blancas, ha exigido a los políticos que “no se pasen la pelota unos a otros” Les recuerdo también que nuestra policía y guardia civil, cuando una mujer llega desolada a comisaria o cuartelillo, no le pregunta si levan braguitas y minifalda…no señores, le ayudan sean policías o policios.Un poco de respeto a quienes dan la vida, porque tengamos paz y libertad; a cambio de un sueldo muy poco remunerado.

No esperen ni un segundo, ni desvíen la atención, purguen responsabilidades porque, haberlas haylas.