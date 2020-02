La octava edición de Visiones Contemporáneas en el DA2 se inaugura con las obras de la artista peruana Lúa Coderch

Martes, 25 de febrero de 2020

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, Mª Victoria Bermejo, ha presentado esta mañana la octava edición de Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y vídeo en España. Una nueva edición que se ha inaugurado hoy con las obras de la artista Lúa Coderch y del que también formarán parte los artistas María Cañas y Carles Congost. La exposición de María Cañas se inaugurará en el mes de junio y las obras de Carles Congost se presentarán en otoño.

Tal como ha recordado la concejala, “el ciclo Visiones Contemporáneas inicia hoy su octava edición y son ya veintidós los artistas que han presentado sus obras en el DA2. Este espacio permanente de nuestro centro de arte está dedicado al audiovisual contemporáneo español. En él tiene cabida la no-ficción, el ensayo cinematográfico, el videoarte, la videodanza, la apropiación audiovisual o la documentación performativa”.

Hasta el 31 de mayo, este espacio estará dedicado a la artista visual Lúa Coderch. Los relatos de ficción, el uso de la palabra como recurso narrativo, los pequeños detalles, el tiempo, la abstracción y el juego de la memoria, sustentan cada uno de los trabajos en vídeo de Lúa Coderch. Proyectos donde cuestiona la realidad y la propia institución del arte contemporáneo. Para este ciclo, Playtime Audiovisuales ha seleccionado tres de sus piezas más representativas: “Oro”, “Shelter” (tres capítulos) y “Vida de O.”

Lúa Coderch

Coderch es una artista con base en Barcelona y de origen peruano. Trabaja de forma transversal en el campo del vídeo, la performance y las artes plásticas. En su obra dedica una especial atención al proceso, desarrollando su trabajo con una decidida economía formal, cuestionándose la relación entre cuerpo y voz, el deseo y las narrativas de ficción, el valor económico y social. Su práctica artística se centra en nuestra vida común y sus implicaciones en el contexto filosófico y político actual.

Entre sus exposiciones individuales más recientes, destacan, “Vida de O.” (CentroCentro, Madrid, 2018), “Shelter”, (Fundación BBVA, Madrid, 2018) y “Souvenir (Onyx)” (Art Institute, Viena, 2017). En lo que a exposiciones colectivas se refiere, su obra se ha podido ver, por ejemplo, en: “To lose your head (idols)”, (Bienal de Venecia, 2019), “As long as summer lasts” (The Ryder, Londres, 2018) y “Materia prima” (Fabra i Coats, Barcelona 2017 -18) y ferias como ARCO – Madrid, Art – Bruselas o Loop - Barcelona. Esta será la primera vez que su obra podrá verse en Salamanca.