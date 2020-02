Arrimadas asegura que Igea le pidió integrar a críticos en su equipo a cambio de no disputarle el liderazgo

Martes, 25 de febrero de 2020

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes que el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, le pidió "como condición" para no competir con ella en las primarias de la formación naranja integrarse él y otros críticos en su candidatura y aceptar el modelo de partido que propone el líder de la corriente 'Cs eres tú'.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha explicado que el equipo de Igea y él mismo pidieron "como condición para no presentarse" a las primarias "el integrar a gente de su equipo en una sola lista" para la Ejecutiva de Cs, que estaría liderada por ella misma, y aceptar el modelo de partido de 'Cs eres tú'.

"No voy a repartirme el partido en un despacho. Quiero que lo vote la militancia. Si la militancia acepta el modelo de Paco (Igea), no voy a ir por los medios criticando nada. Lo aceptaré y apoyaré aunque no lo presida", ha apostillado. Por su parte, Igea niega que él quiera un cargo y asegura que no busca un puesto en una futura Ejecutiva presidida por Arrimadas.

En este sentido, ha pedido a Igea que "haga lo mismo" y ha señalado que intentó un "acercamiento" pero que impone su modelo de partido, "el de las baronías", como "una línea roja" para una hipotética integración. "Que decidan los militantes", ha insistido.

Además, ha detallado que su candidatura "es muy plural" con personas con "diferentes pasados, que vienen de diferentes trayectorias, muy críticas y muy dispuestas a aportar a este partido".

El plazo para presentar las candidaturas para liderar Ciudadanos finaliza este miércoles. Igea anunció este martes su "disposición favorable" a presentar una candidatura para dirigir el partido de cara a la Asamblea General de marzo y competir así con la portavoz de la formación naranja en el Congreso, Inés Arrimadas.

"ESCUCHAR MÁS A LA MILITANCIA"

De este modo, Arrimadas ha reiterado que hay que "escuchar más a la militancia y hablar menos en nombre de ella", insinuando, de esta manera, que es lo que está haciendo el vicepresidente autonómico en referencia a las palabras de Igea de dar un mayor protagonismo a la base de Ciudadanos.

La diputada de la formación naranja ha recordado como ejemplo que el líder de 'Cs eres tú' exigía que el voto de los afiliados fuera en urna y sólo "ha pedido votar el 3% de la militancia" a través de este sistema.

"La mayoría quiere votar desde casa, con el móvil tranquilamente, como hacemos todos. Hay que aceptar lo que pide la militancia", ha aseverado. Los críticos de Ciudadanos reclamaban que todos los afiliados pudieran votar en urna a los compromisarios que asistirán a la Asamblea General de marzo y también en las primarias.

Esto sucede después de los fallos en el sistema telemático que el pasado fin de semana impidieran votar a parte de los militantes. Como consecuencia de ello, la elección de compromisarios se repetirá este fin de semana.

Además, Arrimadas ha señalado que el Consejo General de Ciudadanos, que "representa a la militancia", aprobó ir en coalición con el PP para las elecciones autonómicas en el País Vasco. "Por tanto, hay que respetar y escuchar más a la militancia y hay que hablar menos en nombre de la militancia", ha zanjado.

Sobre este asunto, Igea calificó de "error estratégico" el planteamiento de Cs de formar alianzas electorales con el PP en Cataluña, Galicia y País Vasco, y también criticó que la dirección del partido tomara esta decisión a las puertas de un congreso.