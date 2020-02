Arrimadas e Igea, desayuno con espinas

El calendario inicial señalaba este lunes 24 como fecha clave en la batalla interna que se libra en Ciudadanos, especialmente intensa en Castilla y León después de que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se erigiera en líder del sector crítico opuesto a Inés Arrimadas, la candidatura continuista y de momento única aspirante a suceder al desaparecido Albert Rivera.

Hoy era el día en que debían proclamarse los resultados de las votaciones previstas el pasado fin de semana para elegir a los 362 compromisarios (29 de ellos de esta comunidad autónoma) participantes la asamblea general del 14 y el 15 de marzo. Pero ocurrió que el pasado sábado el sistema de votación telemática habilitado por la gestora falló clamorosamente, impidiendo que los afiliados pudieran ejercer el voto. Un monumental fiasco, atribuido a la empresa informática contratada al efecto, que ha obligado a la gestora a posponer las votaciones hasta el próximo fin de semana.

Y hoy era a su vez el día en el que, coincidiendo con la presencia de Inés Arrimadas en Valladolid, y una vez conocida la correlación de fuerzas entre los compromisarios, se pensaba que Igea podía despejar la incógnita sobre su posible candidatura a la presidencia del partido, para lo que no obstante dispone de plazo hasta elmiércoles. En principio, su decisión está supeditada al encuentro privado que espera mantener esta mañana con Arrimadas, quien protagoniza en un hotel vallisoletano un desayuno informativo organizado por “Diario de Valladolid-El Mundo”.

Dada la intransigencia de la candidata en torno al “modelo de partido” defendido por los críticos, el acuerdo en este punto está completamente descartado, aunque en estas circunstancias nunca debe descartarse una componenda de última hora justificada con el socorrido argumento de preservar la unidad interna del partido. De no producirse tal componenda, la impresión es que Igea ya no podrá dar marcha atrás y no tendrá más remedio que presentarse.

El hecho de que el pasado jueves defendiera sus tesis en Santiago de Compostela y el sábado hiciera lo propio en Valencia, donde acudió acompañado del viceconsejero Fernando Navarro y de la portavoz del grupo parlamentario, Ana Carlota Amigo, indica su predisposición a mantener la batalla hasta el final. No tardaremos en salir de dudas.