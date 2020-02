Galicia que no te engañen

“Si quieren crispar, que crispen; si quieren insultar, que insulten (...); nosotros a lo nuestro, a hacer avanzar”.

“Si quieren crispar, que crispen; si quieren insultar, que insulten (...); nosotros a lo nuestro, a hacer avanzar”.

Palabras de Sánchez hoy en Galicia a 23 de febrero de 2020; mentira, tras mentira. Resultas aburrido Pedrito y los palmeros con fines presidencialistas… ¡ni te cuento moreno! Mucho alumbrado por Navidad en el centro de Vigo, mientras los polideportivos de los barrios estaban anegados y sin luz… pero el ilusionista Caballero, era feliz, hacía que SU EGO creciera más y mucho más. De esta forma se podía ver desde Nueva York. Ilusionista de títeres. Demagogia en estado puro.

El líder del partido más corrupto de España, se atreve a ir a Galicia, debe ser la primera vez que va, para insultar al partido que allí gobierna con tres mayorías absolutas nada menos. Aparta "sin escrúpulos" tu sucia política de un territorio de España que se siente plenamente español, y donde los aventureros de la política no son bienvenidos. Aparta tus socias manos de mi bendita tierra natal. EL PSOE gallego es residual y de poco fiar. Sólo llegarán al poder aliándose con el Bloque, las mareas, los comunistas y demás patulea... con lo mejor de cada casa, vamos. Es normal que a un extremista como Pedro Sanchez no le guste la postura moderada y previsible de Feijoo. Y, si no, que se lo pregunten a un tal Paco Vázquez, que no miembro del PP precisamente. Existe una diferencia fundamental entre ambos, uno no suele mentir y el otro no para de mentir. Gracias a este último, hoy la pregunta que nos hacemos no es si España se va a ir a la ruina, sino cuando ¿será en un año? ¿Será en dos? A un presidente cuya única preocupación es seguir viajando en el Falcon, para lo que cederá en todo lo que le exijan los Bildus

Sánchez dice que se preocupa por Galicia (jajajajajajajaja, otra mentira más).Galicia preocupa tanto a Sánchez que todavía no ha dado la orden de entregar el dinero de los gallegos a los propios gallegos. ¡Menuda cara marmolillo!

A Alberto Núñez Feijoo, lo ha acusado de esconder las siglas del PP en sus actos. “¿Sabéis por qué esconde las siglas del PP? En Galicia, como en España, las siglas del PP significan corrupción, retroceso social y confrontación”, ha gritado. Sabemos que el carro que mucho cantan los ejes, es porque va vacio. Sanchez Pérez-Castejón