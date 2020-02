Maldita epidemia

Lunes, 17 de febrero de 2020

El sábado, como cada 15 de febrero desde 2001, se celebró el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil, con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños. Hasta yo, que no soy muy partidaria de los “días de nada”, me alegro de que se haya tomado esta decisión, sobre todo pensando en los niños que a su desgracia tienen que añadirle la de vivir en países castigados por la pobreza extrema. No podemos guardar silencio ante la ausencia de tratamientos que les niegan el derecho a vivir, porque en la mayoría de los casos, afortunadamente, esta terrible enfermedad tiene cura.

En nuestro país, como en todos los países desarrollados, también queda mucho por hacer, sobre todo en materia de investigación, pero las cosas son muy diferentes. Me consta que el personal sanitario se desvive por estos niños y hace hasta lo imposible para evitarle sufrimientos. No creo que a ninguno le falte el tratamiento adecuado, de hecho cada vez son más los que se curan. En los hospitales cuentan con actividades lúdicas para que la estancia no se les haga tan dura y se intenta que puedan seguir sus clases y que permanezcan en casa el mayor tiempo posible. Esto no se consigue solamente gracias al personal sanitario, también tiene mucho que ver en ello la colaboración de tantas y tantas personas que les dedican su tiempo. Generalmente son hombres y mujeres que han vivido el problema con sus hijos, y una vez acabado, sea con un final feliz, sea con un final desgraciado, en lugar de desligarse del tema que sería lo normal para intentar normalizar sus vidas, deciden seguir organizando fiestas para los niños, apoyando moralmente a los padres, ayudándoles incluso en tantas y tantas cosas que hay que resolver… porque cuando a un niño se le diagnostica esta enfermedad, es como si se la diagnosticaran también a ellos. Por esto también debemos aprovechar esta fecha para darles las gracias a ellas y para reflexionar sobre algunas conductas que no parecen muy positivas.

De vez en cuando, a través de las redes sociales, nos llegan noticias de niños que, por sufrir esta enfermedad, participan en actos públicos y son aplaudidos como héroes por su alegría, por su ánimo, por su entereza. No me cabe la menor duda de que los padres que permiten esto no lo hacen con mala intención, hasta me atrevería a decir que les guía el inmenso deseo de hacerlos felices, pero esto, al menos en mi opinión, es contraproducente. Sufrir una enfermedad de este tipo no es un mérito digno de recibir honores, es una desgracia que injustamente les ha tocado, y de las desgracias tan negativo es presumir de ellas como avergonzarnos, lo más acertado es ser conscientes de la realidad y luchar para vivir con normalidad a pesar de las dificultades. No es fácil, ya lo sé, pero los niños son más valientes que los adultos y en la mayoría de los casos lo consiguen.

De cualquier forma lo más importante es que este día sirva para seguir avanzando en la investigación y encontrar pronto soluciones para acabar con esta maldita epidemia que afecta a tantos y tantos niños sin que sepamos por qué.