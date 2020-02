Los vecinos de Valdesangil se manifiestan contra el cierre de los consultorios rurales

Domingo, 16 de febrero de 2020

La pedanía bejarana sale a la calle para luchar por mantener abierto el consultorio médico, pese a que los políticos manifiestan que el Plan de Reforma de la Sanidad Rural no afectará a la provincia de Salamanca

Con el lema ‘Nuestro médico se queda’ los vecinos de Valdensagil se han concentrado hoy en la plaza del pueblo para leer un manifiesto contra la reforma sanitaria rural que prepara la Junta de Castilla y León, que aunque en su acuerdo marco se pone de manifiesto que se mantendrán los centros de salud y crearán unos pocos Consultorios Rurales Agrupados (CRA), de ellos dependerán la mayoría de los consultorios de los pequeños municipios, que pasarán a denominarse ‘Consultorios de Proximidad’.

Según el manifiesto leído esta mañana en Valdesangil en estos consultorios de proximidad no habrá consulta semanal programada, es decir, no irán ni médicos, ni enfermeras a las horas de consulta en horarios establecidos, como sucede ahora, sino que los profesionales sanitarios sólo acudirán al consultorio previa cita concertada o a petición telefónica o telemática del paciente.

Los vecinos se temen que pese a la reunión que la Alcaldesa de Béjar mantuvo el pasado 12 de febrero con el Gerente de Atención Primaria y la Directora Médica y de la que ha informado que el Plan de reforma de la Sanidad Rural no se aplicará a la provincia de Salamanca; se llevarán los médicos y enfermeras de los pueblos y han manifestado que los consultorios locales no son titularidad de la Junta de Castilla y León sino de los ayuntamientos por lo que esta institución regional no debería tener potestad para cerrarlos, sin embargo será un hecho consumado si se despojan de profesionales, condenándolos al abandono y a la inutilidad.

En cuanto a los pueblos que mantendrán su centro o serán favorecidos con un CRA, tanto unos como otros se verán afectados, ya que los médicos rurales están adscritos a centros de salud que verán mermadas sus plantillas y reducida su acción comarcal, consideran los vecinos de Valdesagil que es incoherente que se hable de lucha contra la despoblación mientras se hacen políticas en contra de la España rural.