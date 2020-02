Y sigue resucitando

El efecto que ha logrado el PSanchista con esta propuesta sobre la reforma del Código Penal, estableciendo cómo delito la apología del franquismo. Solo ha sido lanzar una nueva cortina de humo que disipe los temas más escabrosos para la administración de socialistas y podemitas. Entre ellos que Ábalos se esconda y nada sepamos de la Delcy, bolsas sacadas del avioncito, charlas privadas etc etc… ¿Ustedes se imaginan que los políticos de 1920 legislaran contra Fernando VII y la Ley Sálica? ¿O estuvieran obsesionados con la Guerra Carlista de 1832?... Han pasado 90 años de la Guerra de 1936, ocasionada por el PSOE y su amado sindicato UGT, casi un siglo, y casi medio de la muerte del general Franco, y ustedes sanchistas y podemitas, dale a la matraca con el raca raca... Lo suyo es patológico... Iban a multar a mi padre -que tendría más de 90 años –EPD- si tuviera la ocurrencia de llevar un llavero de Franco?, ¿van a prohibir los libros sobre la División Azul o llevar flores a Mingorrubio? Son un desgobierno de locos ¿Y del Che, Stalin, Maduro, Macri, Obrador, Morales Castros…. Prohíben llevar camisetas, viseras, chapas, cinturones… etc?

Mal asunto cuando primero desean adulterar la historia y luego privarnos de libertad de expresión, utilizando como herramienta su versión sobre los hechos trágicos, sí, terriblemente horribles de la Guerra Civil española.

Era muy joven, pero recuerdo a millones de españoles llorando y colas interminables presentando honores. Y ustedes le ponen como un genocida y a Maduro como un demócrata. Les recuerdo que siguen estatuas de personajes de triste recuerdo como Juan Negrín, Largo caballero en Pº de Castellana Madrid, Calles a la dolores “Pasionaria” Carrillo…

Del gobierno de Sánchez y sus necedades podemos esperar cualquier ocurrencia; pero que hagan resucitar a Franco, no ya al tercer día, como bien relata en su obra (Año 1980) y el escritor Vizcaíno Casas, y va por la 47 edición. Sinceramente creo qué ustedes lo necesitan, como un pobre adicto precisa su ración. Franco ha muerto y el franquismo lo hizo con él en la cama de un Hospital que el mismo mandó -junto con otros muchos- de la Seguridad Social, también los pantanos, las vacaciones, la clase media -que hoy están empeñados en destruir-…etc etc. ¿Eso también entre en el lote? Las viviendas sociales donde vivió la Lastra y ahora desea quitar los carteles… no se avergüence Adriana, en su Ribadesella la recuerdan corriendo por las calles, hasta el día que tuvo la gran ocurrencia de afiliarse a la JJSS y ese es todo su curriculum… largo y cultivada es usted. No les ha llegado sacarlo del Valle de los Caídos que siguen resucitando cada cierto tiempo al General, no todo es malo, los jóvenes que no le conocían, hoy sienten curiosidad por ese personaje, se están informando bien, pero bien, no a través de las televisiones de la Mateo y satélites bien pagados; en mi tierra se llama: salirles el tiro por la culata; ¡es que no se puede ser más inútil y zopencos! Vamos a ver, Franco, nos libró de la dictadura del proletariado del camarada Stalin. De no haber ganado Franco la guerra, todavía estaríamos quitándonos los piojos de encima. Ya saben: gobierno rojo: hambre y piojo. Tuvimos cuatro décadas de progreso, apenas delincuencia, no se pagaban impuestos, llegamos a ser la octava potencia mundial, se respiraba patriotismo... en definitiva, es muy lógico que mucha gente diga ¡Viva Franco! Aunque esté muerto.