La Lista Roja del Patrimonio en Salamanca suma una veintena de bienes en ruina

Jueves, 13 de febrero de 2020

La Sacristía de Camporredondo, restos de una pequeña ermita ubicada en el municipoio de Villar de Ciervo, ha sido la última inclusión en una lista que rescata el patrimonio olvidado y en estado de desaparación

La Sacristía de Camporredondo, restos de una pequeña ermita enclavada en Villar de Ciervo, es el último de los bienes localizados en la provincia de Salamanca y que, ante su ruinoso, han sido incluidos en la Lista Roja del Patrimonio. Con este, Salamanca ya suma 19 bienes en esta lista, y tal y como recoge su ficha, se encuentra prácticamente en ruinas, “siendo el habitáculo correspondiente a la sacristía, o capilla sepulcral, lo único que apenas se conserva en pie. Todo el elemento arquitectónico se encuentra descuidado, casi devorado por la maleza y la vegetación”.

La despoblación de las zonas rurales, sumado en la mayoría de las ocasiones a la falta de recursos para su conservación o rehabilitación, explican el abandono de muchos de estos bienes. La Sacristía de Camporredondo, sin protección específica alguna y a merced del paso del tiempo, tiene además una curiosa historia.

Aunque no se ha localizado referencia alguna en los archivos eclesiásticos sobre el origen de esta ermita, la hipótesis que más fuerza cobra es que fuera la casa noble que llegó a ser propietaria de la dehesa la que se encargara de construir o remodelar la antigua iglesia, transformándola en capilla particular. Lo que se conoce como sacristía, no sería más que una capilla sepulcral para recoger los restos de sus familiares difuntos.

5 bienes incluidos en la Lista Roja en tan solo un año

Durante el último año han sido 5 los bienes de la provincia de Salamanca que se han incorporado a la lista que elabora la asociación Hispania Nostrum. Castilla y León sigue siendo además la comunidad autónoma con más bienes -en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores- incluidos en esta lista. También hay que señalar que es la comunidad que mayor patrimonio atesora.

En el caso de Salamanca, solo durante el pasado año se han incluido en la Lista Roja de Patrimonio el Colegio de Carvajal en Salamanca (uno de los bienes que se quiere rehabilitar), el antiguo Hospital de Guadramiro, la Ermita Templaria de Sepúlveda de Yeltes (Ermita de la Virgen de la Vega o Ermita del Dolmen) y, el pasado mes de diciembre y siendo por ahora la última incorporación, la Sacristía de Camporredondo. En 2018 se incluían los restos del Colegio Menor Pan y Carbón de Salamanca.

Otros bienes de la provincia de Salamanca incluidos en la Lista Roja del Patrimonio

Los restos del Castillo de Santa Cruz (Navagallega, Membribe de la Sierra)

Castillo de Tejeda y Segoyuela

Castillo de Cerralbo

Castillo de Cespedosa de Tormes

Dolmen de la Ermita (Sahelicejos, Villar de Peralonso)

Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia (Salamanca)

Convento de Santa Marina La Seca (Sobradillo)

Granja agustina de La Flecha

Iglesia del Salvador de Rágama.

Palacio de Don Juan de Toledo (Mancera de Abajo)

Monasterio de Nuestra Señora de Gracia (San Martín del Castañar)

Convento de la Casa Baja (El Maíllo)

Fortín Romano (La Calzada de Béjar)

El Bosque de Béjar