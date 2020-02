¿Qué regalo el 14 de febrero?

Jueves, 13 de febrero de 2020

No nos hemos recuperado aún de los regalos de la época navideña y a la vuelta de la esquina ya nos encontramos con San Valentín. Arremolinados en la corriente consumista, son muchos los que después de ‘romperse la cabeza’ para regalar a sus parejas el día de Papá Noel y de Reyes, vuelven a hacerlo para tener un detalle con ellos el día de los enamorados. ¿Y qué regalo yo ahora?, es la pregunta. Por el contrario, están los que deciden que ese día lo importante es quererse y no lo celebran como algo excepcional, sino como un día más, sin regalos ni muestras de cariño más allá de las habituales.



Uno de los regalos ‘estrella’ de estas fechas navideñas fue el conocido ‘Satisfayer’, ese afamado juguete sexual que ha causado verdadero furor entre las solteras pero también entre las casadas o con pareja. Miles de maridos y novios se animaron a regalar a sus parejas este aparato calificado por muchas como ‘excelente’ y las ventas se dispararon durante el mes de diciembre.



Siguiendo con la tendencia que han marcado estos últimos años, son favoritos también los regalos electrónicos. La domótica y hogar inteligente reina entre ellos en este último año. La afamada ‘Alexa’ o la versión de la compañía Google (Ok Google), son los asistentes de voz para el hogar que están revolucionando la forma en la que buscamos las cosas. Además se pueden programar muchas tareas, incluso la de apagar las luces de la casa, facilitándonos así la vida.



Dentro del abanico electrónico y aunque pueda parecer un regalo más bien destinado a la casa, son muchas las parejas que se decantan por un aparato de limpieza inteligente ‘Roomba’ o ‘Conga’ son las marcas más elegidas. Al fin y al cabo también es una forma de ganar tiempo para destinar a la pareja, ¡no cabe duda! No nos podemos olvidar tampoco de los móviles de última generación, smartwhatch o pulseras inteligentes (de Apple, Xiaomi, Samsung…). Ahora que vivimos en la era del deporte y la salud, estos últimos son un regalo más que recurrente y, en muchos casos, bien aprovechado por quienes lo reciben.



Dejando a un lado la corriente electrónica que nos invade; siempre hay regalos que hacen especial ilusión y son los llamados ‘personalizados’, con una tendencia creciente también durante estos últimos años. Son regalos para los dos que van desde una pulsera con un mensaje hasta un neceser, bolso o bolsa de viaje, (podemos encontrar marcas como Zara que ya dispone de una sección para personalizar varios artículos de ropa).



Siempre existe la opción también de no celebrar San Valentín… O bien por esa creencia citada al comienzo de que es un día de puro consumismo; o bien porque eres soltero y ya has celebrado San Solterín el día 13 de febrero. Se trata de una jornada en las personas sin pareja reivindican su soltería, que en muchos casos es elegida y cada vez más habitual. Sea como sea, la opción de hacerte un regalo a ti mismo también existe. ¡El caso es celebrar!