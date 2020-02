La pildora de Drión

Huib Drion fue un juez del Tribunal Supremo holandés, profesor de derecho, ensayista y académico. Hace cuarenta años,, lanzó la idea: El Estado debería poner a disposición de los ciudadanos que han cumplido los 70 años una píldora venenosa, para que pudieran decidir en qué momento quieren acabar de vivir. Drion murió plácidamente por causas naturales mientras dormía en su casa de Leiden en 2004, a los 86 años.

El Gobierno de Holanda termina de publicar un estudio sobre el espectro de población, mayores de 55 años, a los que se dirigiría esta pastilla del suicidio. Junto a Belgica, me parecen los países de mayor banalización al hablar de la muerte asistida o no. Con una sola palabra se puede definir tal aberración “deshumanización”. Esto ocurre cuando la vida se vive como ¿Recuerdan?... "Viaja con nosotros si quiere gozar". Cuando no hay familia ni lazos familiares, cuando la amistad no existe, sino como uso del otro sin afecto y lealtad, cuando priva lo técnico y mecánico frente a la literatura, la música, la historia, la arquitectura, lo religioso. Entonces el hombre pierde el deseo de vivir, algo que siempre ha sido lo normal en cualquier civilización.

Algunos mezclan sufrimiento e invalidez absoluta, con los qué eufemísticamente llaman "cansados de vivir", son cosas muy diferentes. Una muy elevada proporción de mayores de 55 años (edad muy joven), cansados de la vida, deprimidos y con buena salud. Es verdad que hay gente que se siente sola, pero hay que animarla a hacer algo útil hasta el final de sus días, disfrutar de los años que le queden... es absurdo resolverlo de esta manera. Cuando el que tuvo “la genial idea”, se murió a los 86 años de muerte natural y en su camita. Estos países, son tremendamente fríos y deshumanizados, oscuros.

¿Presentarlo como una "libertad?. Es muy difícil que nadie "le quite su libertad de suicidarse” si realmente quiere hacerlo. No hace falta dar detalles, procedimientos hay. La pildorita lo único que hace es dar "el empujón" hacer algo que uno mismo no está seguro de querer hacer. A esto se le llama "coacción" no libertad. Olvidando que la vida tiene otro sentido aparte del biológico.

Que le está pasando a la humanidad, que mientras más tiene y mejor vive, más vacía se encuentra. Es muy triste que un gobierno promueva la muerte y no fomente la felicidad.

¿Recuerdan como empezó la ley sobre la eutanasia?… sólo para casos excepcionales, para personas "en estado vegetal". Los que estábamos en contra intuíamos que era solo el comienzo para partir el melón… hoy dispuestos a abrirlo totalmente.

Europa cabalga hacia el nihilismo, Nietzsche filosofo nihilista (Procede de “nihil”, nada. Actitud filosófica que niega todo valor a la existencia) hacia la muerte del intelecto y del espíritu, hacia la ausencia de optimismo, alegría y sinceridad, ausencia de amor y compasión, hacia el no pensar nunca en la felicidad de los demás. Europa galopa hacia la frustración y el sufrimiento