Lo mires por donde lo mires, estafas y más estafas...

Después de tantos años de mentiras, la clase política ya no engaña a nadie. Han perdido toda la credibilidad. Muchos tienen los días contados, y no es que hoy lo digan las encuestas, lo dicen sus actos que no pueden tapar. No hay que ser muy listo ni un fuera de serie. Son muchos los que han hecho mucho daño a la democracia de este país, a su economía, a la educación y lo que es peor a la conciencia y a los modos sociales de los ciudadanos.