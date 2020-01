Otra chorrada... con mensaje oculto

Hay personas que cumpliendo años, demuestran lo que el sabio dijo: “Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. (Pitágoras de Samos)

Pero también tenemos el caso contrario, individuos/as, miembros y miembras… que cumpliendo años se demencian, olvidan Lejona, a escasos 10 kilómetros del centro de Bilbao, ahí se encuentra el Colegio Bienaventurada Virgen María- MM Irlandesas. Entre prados verdes, regados por la persistente lluvia. El centro escolar está considerado uno de los mejores y más elitistas de Bilbao. De carácter profundamente religioso. Y, para colmo… concertado; su confesionalidad se sufraga con dinero público. Mª Isabel ha olvidado que estudio y recibió y estuvo en el colegio concertado ¿Qué le ocurrió para dar un cambio en su ideología y de católica y comunión diario se nos vuelva comunista?

El dinero, estar en el candelero…que pena Celaá. Sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. Le explico, aunque no haya estudiado en el Irlandesas, si he ido a un colegio elitista con nombre de una feminista muy nombrada por usted Concepción Arenal, allí me inculcaron unos valores

El más alto vínculo que tiene la naturaleza humana es la relación paterno-filial, más que la conyugal que puede cambiar en menos que un pajarillo pone el nido. También me indicaron cual es la diferencia entre pareja y matrimonio, amantes y queridos… mis profesores no nos privaban de ideas muy actuales, aunque esto sucediera años sesenta. Pero solo les explico el concepto sobre los hijos algo en lo que usted está muy equivocada; no son propiedad de los padres ni una mercancía. Le apostillo, pero menos propiedad del Estado ni de la "señora" Celaá. Los hijos tienen derechos, pero también obligaciones señora. Se es sujeto de derecho y al tiempo se es de obligaciones. A los animales les concedemos derechos, porque no podemos hacer que tengan obligaciones. Pero si los educamos y mis dos gatitos, saben perfectamente cuáles son sus obligaciones, por llamarlo en plano coloquial, hacer sus pises y cacas en el barreño, no molestar de noche, comer cuando yo creo conveniente etc. Hay otros de clase superior que es difícil educarlos o adiestrarlos. No puedo prohibir a un lobo que mate a un cordero ni que defeque en el campo. Y, "señora", manipular las palabras de otro, aunque sea un papa o Pastor muy a fin a sus ideas, indica que Ud. fue educada (con poco aprovechamiento) Alguna vez se ha preguntado cómo se sentirán la RRMMII leyendo o escuchando sus comentarios provocadores. Los padres tienen la absoluta custodia de sus hijos hasta que dejan de necesitarla por independencia o mayoría de edad. El Estado solo tiene la función de salvaguarda de la seguridad general de los niños, como de los adultos o de los ancianos, cada grupo con sus peculiaridades particulares.

Paso a otro punto: Hombre y mujer se unen voluntariamente por AMOR, y por amor sacrifican parte de su vida en la que tienen más oportunidades de ocio y placer, todo lo supeditan a la crianza de los hijos. La mayoría de padres y madre vivimos adorando y desviviéndonos por nuestros hijos. El Estado es neutro, ni sacrifican adora, ni odia, ni ama, es un ENTE al que no debemos permitir meter las narices en nuestras vidas, salvo dictar leyes que ayuden a una mejor y mayor moral de la sociedad a la que representa.

Imponer ideas, aleccionar casi a punta de pistola a los padres sus propios hijos, es una canallada de quien lo promueve y de quien lo ejecuta. La sociedad tenemos la obligación de oponernos con todas sus fuerzas que la Ley nos permite.



Referente a Francisco ¿Qué puedo decirle? Si la cara es el espejo del alma, Bergoglio cumple todos los requisitos. Los argentinos hablan mucho y se le fue por los años la palabra. Lo dicho es como querer decir que nadie es propietario de nada, porque el dueño es Dios. ¡Que estúpida prepotencia! como si Dios estuviera “al pájaro” de lo que dice el hombre vestido de blanco.

Parecida concepción tiene el psicópata venezolano leonés ZP. Señora Isabel

usted desea por intereses espurios, al igual que el grupito de facciosos que representa, meter sus narices en el cerebro de los niños, adoctrinarlos y crear el repugnante "orden nuevo del comunismo" que ha conducido a lo largo de la historia a las mayores calamidades de la humanidad. ¡Como recuerdo lo que comentaba mi tía se había hecho en la Cuba de Fidel! Aberraciones… algo muy parecido a lo que se lleva haciendo en las Baleares en Centros Tutelados, ¡que poco se habla de eso! ¿A nadie interesa? … ¿no se da pábulo por el perfil de quien gobierna o desgobierna esas hermosas tierras?

Estemos ojos avizor, que esta gente nos lleva los hijos y no nos enteramos, o nos enteramos tarde y muy malamente. Justificaran diciendo “son progres” algo bueno y nuevo les darán. Odio, tergiversar la historia, falta de valores… Avisados quedan