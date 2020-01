El Grupo Socialista en el Gobierno de Béjar elude las preguntas sobre La Covatilla

Comunicado del Grupo Municipal Popular Ante la gran preocupación del Partido Popular sobre el mal funcionamiento de la estación de esquí La Covatilla nuestro Presidente Alejo Riñones hacía las siguientes preguntas en la Comisión de hoy lunes 27 de enero : -¿Se ha hecho algo sobre el acuerdo tomado el 22-8-2019 para el deslinde entre el término de Navacarros y el Tremedal que quedó pendiente en el año 1.983?

-¿Cuántos km de pistas se han abierto este fin de semana?

-¿Quién toma las decisiones desde el Ayuntamiento sobre si abrir o no la estación?

-¿Por qué este fin de semana se mandó a los maquinistas a casa y no se pisó la nieve?

-¿Cuántos trabajadores de pistas y remontes han trabajado este fin de semana?

-¿Qué trabajadores hicieron nieve?



Todas estas preguntas han quedado sin contestar, ya que el Concejal encargado de la estación hace un mes que no acude a las comisiones informativas de los lunes. La respuesta textual del concejal que estaba en esa comisión ha sido: "El equipo de gobierno respalda totalmente los criterios y la labor del equipo técnico de la estación"



Lo único que hemos conseguido saber ha sido que los esquiadores del fin de semana, han sido 200 el sábado y 200 el domingo. Una pena que este dato no suponga ni el 10% de la capacidad de la estación.



Nuestras preguntas son:

-¿Quién es el responsable en caso de accidente si como este fin de semana se utilizan pistas cerradas para esquiar?

-¿Si la estación se gestiona desde el Ayuntamiento porque nadie se quiere hacer responsable de lo que pasa?

-¿Cómo es posible que se informe a los esquiadores un día antes de abrir las pistas? ¿Así quiere la Señora Martín promocionar el turismo en Béjar y Comarca, del que dependen muchas familias tanto en hostelería, comercios y alojamientos turísticos?



Todo esto unido a la ineficacia de la Sra. Martín para comprar otra máquina pisa nieve, es una lástima que no sepan ni gastar el dinero que les dejó el Partido Popular.

La gestión que se está llevando a cabo tanto de la Sra. Alcaldesa como del Concejal delegado de la estación es totalmente nefasta, descoordinada y sin ningún sentido, desde el Partido Popular pedimos que se depuren responsabilidades de manera urgente. Grupo Municipal Popular