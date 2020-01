Salamanca perderá 15 profesores en sus centros educativos en el próximo curso

Lunes, 27 de enero de 2020

Este martes 28 enero tendrá lugar una reunión provincial entre la Consejería de Educación y sindicatos docentes para negociar las plantillas jurídicas (documento firmado por la Junta y las organizaciones sindicales, en el que se establece el número de docentes) de los centros educativos públicos de Salamanca del curso 2020/2021.

Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT han anunciado que no participarán en estas conversaciones ya que “existen unos criterios impuestos y gravosos para la estabilidad de las planillas docentes con los que no estamos de acuerdo, sobretodo en el medio rural”. De hecho, estos sindicatos avanzan que “habrá un saldo negativo de docentes para el curso próximo, contaremos con 15 docentes menos, es la provincia de Castilla y León que más disminución de plantilla tiene”.

El malestar de estas organizaciones con la Administración también viene porque “el acuerdo de 21 de mayo de 2019 no se ha cumplido, es una incoherencia y falta de responsabilidad. No podemos negociar las plantillas docentes con los representantes de la Consejería porque esto daría lugar a permitir y asumir la jornada de 37,5 horas semanales y no las35 firmadas, sigue sin cumplirse ese acuerdo, queremos evitar que se destruya el empleo público, que las escuela rural no sea dañada, y que el empleo que se cree es particial y precario”.

Por eso, los portavoces de estos sindicatos resaltan que defienden “las condiciones laborales de los docentes y queremos una escuela de calidad”.

Foto de Lydia González