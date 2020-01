Beneficios de la Inteligencia

Aplica la inteligencia en tu propio beneficio. No olvides que, las metas más importantes, no se alcanzan con facilidad. Solo los esforzados llegan a la cumbre, pero una vez allí, otros horizontes ocultan los caminos. Te hará grande tu estilo de vida: la forma en que cruces cañadas y veredas, y la destreza con que superes las dificultades. Has de ser grande para ti mismo, y muy pequeño para los demás. Solo de esta forma te librarás de rivalidades y envidias. Pues hay beneficios que, para mantenerlos, solo tú debes saber que existen.

Manuel Lamas