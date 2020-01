Dani Chamorro: “Me honra formar parte de Unionistas desde su nacimiento”

Lunes, 20 de enero de 2020

Dani Chamorro, el capitán más reconocible de la historia de Unionistas, habla en una entrevista con SALAMANCA RTV AL DÍA sobre el partido contra el Real Madrid del miércoles.

Real Madrid: “Lo estoy viviendo con mucha alegría por ver que la gente que creó el club y los jugadores están disfrutando del premio. Me hubiera gustado mucho disfrutarlo desde dentro, pero creo que es importante para todos nosotros. Hubo unas personas a las que llamaron ‘locos’ hace no mucho tiempo y se lo merecen todo”.

Repercusión: “Se ve a Unionistas en el panorama nacional e incluso en todo el mundo. Los frutos llegan más tarde o más temprano y el trabajo dice mucho del club. Me honra formar parte de Unionistas desde su nacimiento”.

Sentimientos por la Copa: “Se te pasan muchos recuerdos por la cabeza: el primer año en la Sindical, un campo que era una caja de cerilla, Las Pistas, los entrenamientos, el cambiarnos en la calle, el coche… De todo”.

Bola del sorteo: “No eres consciente en un primer momento de que te enfrentas a la élite y que puedes aprovechar el momento para que Unionistas se conozca en todo el mundo. Hubo la fortuna de que salimos en la cuarta bola y nos tocó contra el mejor rival del siglo”.

Polémica por la sede: “Me da pena e impotencia ver cómo se ha transformado un hecho que debería ser una fiesta en un tema secundario. He intentado hablar con gente cercana al club, pero no sé muy bien por qué parte han ido los tiros (con el Ayuntamiento). Que venga el Madrid a Las Pistas es algo que solo pasa una vez en la vida, pero no se ha podido hablar únicamente de fútbol. Se ha dañado la imagen de Salamanca en todos los aspectos”.

Socios: “Está claro que los socios que han estado desde el principio lo van a disfrutar, pero creo que Unionistas siempre va más allá y no ha querido perjudicar a nadie. Me hubiera gustado que fueran 10.000 aficionados al campo para ver el partido. El ambiente va a ser bueno, pero lo podíamos haber aumentado mucho más. Se te queda la espina clavada de que no sea posible”.

Rechazar 500.000 euros: “Parece que en el mundo del fútbol suena extraño algo así, pero Unionistas es por y para los socios. No me sorprende. Aceptar la oferta sería salvar una temporada entera, pero Unionistas ha ido a muerte con sus ideas. Sacar el partido de Salamanca habría sido un error. Lo que tenía previsto el club era lo ideal, pero han surgido problemas que no son culpa de Unionistas”.

Presente en Las Pistas: “Espero que sí. Tengo un problema al tener que ir a Barcelona por el problema del ojo que tengo y voy a intentar gestionarlo de una manera distinta para poder ver el partido. Me daría mucho pena perdérmelo…”.

Estado del problema en el ojo: “Mi situación es compleja. Me he operado seis veces y mi ojo está desestructurado y al no tener sensibilidad no se sabe cómo podría quedar en un futuro cercano o lejano. No tengo casi visión en ese lado y sigo pasando revisiones de forma constante. Llevo ya más de dos años así y es una incertidumbre que se te hace pesada al casi no dejarte hacer una vida normal”.

Porra: “Ojalá lleguemos vivos al final del partido y tengamos opciones. Solo plantearse el hecho de eliminar al Madrid… No te haces a la idea de ello”.