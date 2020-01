No se cierra ningún consultorio y se incorporan 32 nuevos facultativos en la provincia

Sábado, 18 de enero de 2020

El Partido Popular ha organizado el pasado jueves una reunión informativa con los alcaldes y simpatizantes para explicar lo que consideran “mentiras y desinformaciones” del Partido Socialista sobre la Sanidad en los pueblos salmantinos.

Al acto asistieron tres procuradores de la Cortes de Castilla y León y tres diputados de la Diputación de Salamanca que pusieron de manifiesto que no van a desaparecer ninguno de los 412 consultorios que existen en la provincia y que en el mes de febrero tendrá lugar un concurso de traslado que llevará aparejados muchos cambios, anunciando, que como consecuencia, puede que se produzca cierto malestar entre la población. No obstante, se incorporarán 32 nuevos médicos de familia en la provincia y todos los consultorios seguirán contando con la misma periodicidad en las consultas. Como conclusión, aseguraron que no va desaparecer ningún profesional médico ni se va a cerrar ningún consultorio.