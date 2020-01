Viernes, 17 de enero de 2020

El Unionistas – Real Madrid es el partido más largo de toda la historia, ya que se lleva jugando desde el pasado miércoles y aún faltan cinco días para que rueda el balón. La última noticia acerca del histórico encuentro para Salamanca es que se ha producido un giro radical de guión y se jugará sin gradas supletorias en Las Pistas al faltar la licencia de actividad de la instalación, según informó la Cadena SER.

“Es un percance que se subsanará a tiempo para el partido, pero no se permite aumentar el aforo y se trata de un problema anterior que impide que la solicitud se tramite”, apuntó el periodista Ricardo Montilla. De este modo, el mazazo para el club charro es de magnitudes muy considerables.

Además, el cambio en las posturas ha sido abismal desde la reunión de este viernes en la Subdelegación de Gobierno, puesto que fuentes presentes en el acto informaron a la prensa de que no habría problemas para aumentar el aforo. Por ello, los trabajadores contratados para poner en pie los graderíos realizaron un viaje relámpago a Salamanca. No obstante, los fallos en las licencias de Las Pistas del Ayuntamiento ha dado lugar a que menos de 5.000 personas podrán ver el duelo in situ.

