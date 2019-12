Alerta sobre el fanatismo

El fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa. La mencionada ceguera que produce el apasionamiento lleva a que el fanático se comporte, en ocasiones, de manera violenta e irracional. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, por lo que menosprecia las opiniones y derechos de los demás.

De esta manera, podríamos determinar que el fanatismo se sustenta o identifica por cinco principales señas de identidad:

El deseo de imponer sus propias ideas, el despreciar a quienes son diferentes, el basarse en una serie de ideas que son incuestionables, tener una visión “cuadriculada” todo es blanco o negro, y finalmente el carecer por competo de espíritu crítico.

La falta de racionalidad puede llegar a tal extremo que, por el fanatismo, una persona mate a otra. Cuando el fanatismo llega al poder político, suele desarrollar todo un sistema para la imposición de sus creencias, castigando a los opositores con la cárcel o incluso la muerte.

Verdaderamente hoy he sufrido en mis propias carnes el sectarismo de alguno o algunos, de regreso a casa me encuentro que había cortado la bandera de España y en Niño Jesús ¿Quién? Un intolerante que va contra lo que tanto les molesta Iglesia y nación, y de esto podemos estar contentos los españoles que por mucho que pregunté si habían visto algo, nadie vio nada…lo mismo paso con los nazis, judío desaparecido… nadie respondía, cuando ya no tuvo solución entonces lloraban, nunca llores sobre la cantara de leche caía, piensa, razona y ayuda a desenmascara a quienes no permiten que tengas libertad en creencias, valores y religión.

Tenemos un señor el gran mesías del Falcon con tal de seguir usando y "abusando " vende España, le importa un bledo que los derechos y libertades de todos los españoles sean pisoteados, ¿donde están los políticos del PSOE que defendían la soberanía nacional y el marco constitucional? Les recuerdo que la secesión de una parte de España ha de ser consultadla en referéndum a todos los españoles ¿Se cumple o va cumplir? NO Recuerde el señor de las gafas que la soberanía solo reside en el pueblo, no en sus caprichos de chulo.

Donde se instala el comunismo y vamos camino de ello, se persigue a la religión católica, aquellos que un día se casaron ante un sacerdote y prometieron… ¿sabían que es un sacramento? Sacramento es un concepto que procede del latín sacramentum. En el ámbito de la religión cristiana, se denomina sacramento a ciertos rituales que permiten la acción divina en el ser humano. Es un signo sensible de la gracia de Dios. Quizá solamente fue el momento de reír y poner la mejor cara y destacar el vestido de novia/o para las fotos. ¡Pena de gente!

Los bolcheviques solo atacan a iglesias católicas, porque no a musulmanas etc… En resumen: que el partido comunista sabe dónde puede dar el golpe y dónde no. Mis principios nadie los va cambiar, mi bandera, mi religión, mis ideas políticas Pierden el tiempo si creen que sus amenazas van sacar otro partido, que no sea el maldecir el día que han nacido para destruir.