¿Inocentadas o ´ayusadas´?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, sigue con sus rimbombantes sandeces y memeces, a las que ya nos tiene acostumbrados. Lo más complicado es saber si habla por sí misma o es que le soplan a la oreja ¿Se las dictarán al oído o simplemente le salen de su blandengue ´coco´ de ´motu propio´? La han colocado ahí de Presidenta de la Comunidad de Madrid para manejarla como un monigote ventrílocuo de alguna derechona trifachita, fáctica, sea religiosa, política, militar o financiera.

Ahora, la inquilina de la Real Casa de Correos, nos sale con eso de que bien podrían los sociatas formar coalición con los podemitas comunistas y los separatistas, que a ella le da lo mismo mientras siga gobernando en Madrid. Bueno, gobernando y mamando subvenciones y diciendo simplezas continuamente. Eso le encanta.

Pero las malas lenguas dicen que estas afirmaciones, más bien paparruchas, son fruto de una iniciativa política preparada por el PP para la festividad de los Inocentes del 28 diciembre. Realmente lo quieren los peperos ahora es que forme gobierno el PSOE con aquellos que quieren romper España y llevarla a la ruina más ruin. Y así esta legislatura, con un gobierno ´frankestein´, duraría lo mínimo, para luego perder las próximas elecciones a favor de España Suma.

Eso lo veremos esta próxima semana como mucho. Luego vendrá la cabalgata de Reyes y las opciones del PP de gobernar España se van a limitar solo a Madrid, Murcia, Andalucía (con problemas) y en C y L con Mañueco de muñidor oficial.

O sea, que Ayuso no es tan tontita como parece ni tan superficial. O sí lo es y mucho y se ha marcado una inocentada de las típicas de estas fechas navideñas.

Estas afirmaciones mías pueden mostrar algo de tufillo machista contra la ´payuso´. Pero no; lo mismo podríamos decir de Almeida, que también se las trae el ´tío pepito´ –el del ´scooter´–, con sus estúpidas ´almeidadas´.

“Déjala, hombre: que bastante tiene con lo suyo esa panolis pepera”, me dicen algunos colegas. Y otros, apelando a la pena, me susurran “que se está esforzando un montón, y que a veces, muchas, se equivoca”. Pero claro, eso no quita que a la ´pobre´ le caigan continuamente ´zascas´ en toda la boca porque desbarra a mogollón...

De todas las muchas sandeces de Díaz Ayuso no podríamos afirmar cuál es la más viral y macanuda, pero sí que es muy buena esa de que “la contaminación y los atascos son una ´seña de identidad´ de Madrid, de que la calle está viva. Y me gusta mucho ese bullicio”.

¿Quién le espolea para decir estas majaderías? No dice ni pío sobre la corrupción del PP. Precisamente en esa opaca época del PP madrileño, el de la gran inmoralidad, en la que ella fue partícipe directa. Alguna pesquisa policial y judicial le sigue aún la pista por los casos de corruptelas de la Púnica con las imputadas Aguirre y Cifuentes, de las que se considera “fiel heredera”, así como de Pécasado. Por cierto, el sucesor de Rajoy dice que los destrozos de Barcelona (tras los disturbios por el ´procés´) “los vamos a pagar todos los españoles”. Pero que él pagará los de la Gürtell, Púnica, Lezo, la caja b y las cuentas en Suiza de los políticos del PP ¿Es otra inocentada u otra ´ayusada´? Sí, pero esta vez en boca del efímero becario Pécasado, con el asentimiento de su inefable G. Egea. Sí ese que es el campeonísimo del mundo mundial de lanzamiento de ´pipos´ (huesos de aceituna) en Cieza. Ese que también pregona bobadas a mansalva, como que Pésanchez anhela formar gobierno con comunistas, nacionalistas, separatistas y filoetarras, que quieren quebrar España.

El caso es quejarse, porque ellos con Pécasado perdieron las elecciones, y su anterior ´pope´ Rajoy salió por piernas del gobierno antes de ir a la cárcel por corrupción. Y no votaron a favor de la Constitución española del 78, ahora que tanto la ´pían´ con eso del constitucionalismo patriotero de hojalata, sus anteriores padres de la patria, esos de la antigua Alianza Popular (AP) madre del PP actual.

Y mientras tanto baile y filibusterismo pepero, Díaz Ayuso sigue de presidenta feliz. Es una superviviente; siempre lo ha sido con Aguirre y Cifuentes y ahora con Pécasado, y a pesar de la competencia desleal de G. Egea. Lo hace muy bien; quiero decir que sus ´ayusadas´ son de órdago y de padre muy señor mío.

La última, como ´antoñita la fantástica´: “si se va a casita Pésanchez, pues pondrán pactar PP y Cs con PSOE para formar gobierno” ¡Ay, criatura!