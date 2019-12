El Duero inunda la zona ribereña de Oporto, esperándose la mayor crecida durante la noche del viernes

Viernes, 20 de diciembre de 2019

El temporal ‘Elsa’ ha provocado inundaciones y otras incidencias en varios puntos del país vecino. En la ciudad de Oporto se ha inundado la zona de la Ribeira, así como Miragaia, zonas en las que el agua ha alcanzado un metro. El nivel más alto de las aguas del Duero se espera hacia las 22h30 (hora portuguesa) de este viernes. El riesgo en el barrio de Foz do Douro también está siendo vigilado, así como la zona ribereña de Vila Nova de Gaia, en la otra margen del Duero, que, por tener una altitud ligeramente superior a la de la margen derecha, está previsto que las inundaciones no lleguen hasta esta noche. Los bares y restaurantes de la turística Ribeira han permanecido cerrados la mayor parte del día, así como los comercios. Algunos de ellos no han podido evitar inundarse.

El temporal de lluvia y viento ha causado dos fallecidos en Portugal, uno en Montijo (Setúbal) y otro en Castro Daire (Viseu) y un desaparecido, también en Castro Daire. Doce distritos del país están en alerta naranja y se vigila de cerca la situación de los principales ríos.

La A-25 (Vilar Formoso/Aveiro) estaba cortada en las inmediaciones de Aveiro a las 21h30 (hora local).

Un tren ha descarrilado en la tarde de hoy viernes en la línea de la Beira Alta (Guarda-Lisboa) entre Fornos de Algodres y Gouveia (Guarda). No hay heridos, pero la circulación ha quedado interrumpida.

El río Duero deja también una situación preocupante en Peso da Régua, donde se ha inundado la parte baja de la ciudad, la colindante con el paseo fluvial.

El distrito de Coímbra también está sufriendo muchos daños, ya que cuenta con numerosos cursos de agua de corto recorrido entre su cabecera y su desembocadura. El concejo de Águeda ha sido uno de los más afectados, se ha desbordado el río Águeda y los embalses de la zona fueron aumentando los niveles de descarga a lo largo del jueves 19 de diciembre, llegando a desaguar 1.100 m3 por segundo durante la noche pasada, según ha manifestado Jorge Almeida, presidente de la cámara municipal de Águeda. ‘La Baixa’ (centro) de la ciudad permanece inundada a esta hora del viernes. Algunas carreteras secundarias entre la sierra de Caramulo y el litoral están cortadas. El río Mondego también es objeto de atención a su paso por Coímbra, preocupa el gran caudal de sus afluentes.

En Lisboa ha habido momentos durante la tarde en que el tráfico fluvial entre la capital y alguna de las ciudades-dormitorio de la otra orilla del Tajo ha quedado suspendido. Continúa bajo vigilancia el aumento de los niveles del río, cuyo punto máximo se espera hacia las 22h30 (hora portuguesa) de hoy. En la cercana zona boscosa de Sintra hay varias carreteras cortadas.

Según la empresa EDP, el 95% de las incidencias en el servicio de electricidad han sido corregidas en las últimas horas.