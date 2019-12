La felicidad del reintegro...

Se vive de encorvado a tumbado y a veces tumbado definitivamente; pero entonces ya no se vive. El placer de mandar al prójimo a paseo es un lujo extraordinariamente caro o al alcance de unos pocos, rentistas o no, que no saben de donde les ha caído la suerte o para otros que poseen, por no se sabe qué, una cohorte de complacientes besapies heredados o no, etc ... Pero para la mayoría que tenemos que ganar los garbanzos, como decimos en la Armuña salmantina, trabajar es importante pues nos ayuda además a aumentar nuestro capital social, es decir a aumentar la calidad de las relaciones con los demás, compañeros, vecinos, amigos y familiares. El capital social es muy importante para tener una satisfacción vital. En los USA es patente cada vez más la sensación creciente de soledad y la percepción de los demás como personas injustas y que no merecen confianza. La tendencia a la felicidad es más estable en Europa, ya que el trabajador no se siente tan presionado por la competencia laboral y las largas jornadas de trabajo sumado a la fragilidad del empleo y económica de la clase media estadounidense.