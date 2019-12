La vida es una asignatura

Aunque nos pille con estos pelos, sin gobierno, pensionistas en la calle, trabajadores con mordaza, el Clásico “del siglo” llamando a las puertas, sentencias enjuiciadas en televisión, cuernos con premio en Mediaset, Puigdemont de caganet, crímenes televisados en caliente, Cayetana “desatada”, Tsunami llamado “Democratic”, la Cumbre del clima hecha un repecho, etc., pues con todo ello estamos en Navidad.

Ah, y Perales se nos jubila... Precisamente son las cinco de la tarde y tengo a Perales de fondo mientras escribo el artículo. ¿Cuál es la mejor canción de José Luis? Yo puedo señalar que no sufro ninguna duda: siempre, siempre, la que escucho en el momento que me lo preguntan. ¿Qué me dicen de la que ahora suena? Cierren los ojos y recuerden aquellas “Cosas de Doña Asunción”. ¡Qué España tan diferente! Era un país sin televisión y el tema de conversación era la vecindad. ¿Maldita televisión? Yo qué sé...

Son las cinco de la tarde / Comienza la reunión / La partida de canasta / La charla de religión. // La maestra, el boticario / El cura y doña Asunción; / El café de media tarde / Y algo de conversación. // No sé si me engañaré / Comenta doña Asunción, / Pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. // Señor cura, / No sé si recuerda usted / La boda de doña Engracia / Que fue una noche a las tres. // Pobrecilla / Tan joven y ya con seis / Claro que, según se dice, la protege don José. / Y la lluvia en el cristal / Y la flor en el jarrón / Dormidas esperarán la mañana... (Sigan la letra del maestro).

En la actualidad hablamos de lo que queremos, ¿pero todo el mundo es razonable? Veamos: se ha clausurado la Cumbre del Clima. La primera respuesta casi siempre es idéntica: – “Algo he visto en los telediarios”. Y ahondamos: –¿Qué te parece Greta Thunberg? –“Una marioneta a la que están utilizando”. Respondo: –“Yo creo que no, es una chica concienciada”. –“Bueno, pues ese es tu problema”. Respuesta borde, pero admitida. –“Yo pienso que a los niños, ella es una niña, hay que escucharlos. Y en este tema más que a nadie. Date cuenta que va a afectar mucho a su generación. Además, a los pequeños se les ocurren cosas que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza”. –“¡Qué se les va a ocurrir! Lo que les dicen los mayores. A ver, dame un ejemplo...”. Suerte que tengo uno en los labios: –“Sí, casualmente de ayer mismo. Ya sabes que todos tenemos la obligación de reciclar, pues una criatura de corta edad me pregunta: ¿Y el papel “albal” en qué recipiente lo echamos? Uno se queda cortado. A mí nunca se me hubiera ocurrido esa pregunta. ¿A ti?”. –“Bueno, que tengo prisas. Voy a ver si compro lotería?”.

Al menos, aunque no me hayan dado la razón, he podido hablar. Pero en la entradilla se nos ha colado el ejemplo de doña Cayetana, la portavoza, la autora de aquella reflexión en la que un “no” puede ser un presunto “sí”, y me recuerda tiempos en los que ciertos asuntos estaban tan vetados que hablar de ellos hacían peligrar tu vida. ¿Dónde ha estado esa mujer para decir que vivimos el peor momento de la democracia? ¿No excluye ni lo excluible? Pues no, se reafirma en sus declaraciones y para ella los tiempos no eran peores cuando ETA mataba.

Tomemos el párrafo anterior como un paréntesis y dejemos en paz a la entradilla del comienzo, que habla por sí sola. Así, salgamos de la información de actualidad y entremos en algo más metafísico, apto para todos los tiempos. Y ya que estamos en Navidad y algunos llevamos muchas Navidades a las espaldas, seamos positivos y señalemos virtudes importantes para andar por la vida. Se nos ocurren dos: 1) que nada existe de valor superior a la dignidad, y 2) se debe luchar solo por lo que merezca la pena (ambición la justa).

Sobre la dignidad, me referiré a una anécdota protagonizada por el gran ajedrecista Bobby Fischer, quizá el mejor de todos los tiempos. En cierta ocasión a Fischer le ofrecieron millones de dólares por anunciar un perfume. Y el gran maestro, antes de firmar la operación, con gran incredulidad para los promotores, quiso apreciar aquella esencia. Su respuesta fue de gran estupor para ellos: “¿Esto queréis que promocione?. Este perfume es una mierda”. Y no aceptó.

Sobre el empleo del tiempo en lo que merezca la pena (ambición la justa) hemos recogido una anécdota del filósofo Cineas, discípulo de Demóstenes. Se cuenta de él que un día tuvo con Pirro –valeroso general, que fue en dos ocasiones rey de Macedonia– la siguiente conversación: “Pirro, ¿qué harás cuando hayas conquistado Italia?”. –“Tomaré Sicilia”. (Contestó). – “¿Y después de Sicilia?”. –“África”. –“¿Y cuando hayas conquistado el Universo?”. –“Entonces, querido Cineas, vencedores, satisfechos, nos podremos reír a nuestras anchas y tomar el fresco”. –“Dime (replicó Cineas), ¿por qué no te vas a tomar el fresco desde ahora mismo?”.

¿Sabemos vivir o solo aprendemos al final de nuestros días?