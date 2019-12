Jabi Luaces: “No vamos a esperar e iremos a muerte a por el partido”

Viernes, 13 de diciembre de 2019

El entrenador de Unionistas abordó el duelo directo contra el Guijuelo en un partido clave para los intereses blanquinegros

Jabi Luaces, entrenador de Unionistas, abordó el duelo directo contra el Guijuelo en un partido clave para los intereses blanquinegros.

Progesión: “Lo importante es seguir creciendo y en la línea en la que estamos: ser sólidos y hacer gol para sumar los tres puntos. Jugamos ante un buen rival y tenemos que reafirmanos en el camino que estamos haciendo y tener en cuenta el potencial del Guijuelo. Lo más importante es mantener la portería a cero, ocasiones vamos a tener”.

Guijuelo: “Nuestro mayor problema éramos nosotros mismos y ahora hemos crecido y estamos mejor. Tienen jugadores experimentados y vienen de hacer buenos resultados. No hay algo concreto en lo que debamos tener cuidado. Han perdido a Cruz y veremos cómo responden. Fekir está a buen nivel, igual que Espina. Hay que sumar. Hice una broma sobre Sikorski y puede que le haya molestado y no tenía ánimo de faltarle al respeto. No le estaba vacilando”.

Derbi: “Suelen cerrados y ambos equipos nos conocemos mucho y no queremos exponernos mucho. Nosotros no vamos a esperar e iremos a muerte a por el partido. Tenemos que ser valientes, pero sin”.

Bajas: “Pedro López y Portilla, que se está recuperando bien y veremos cuando llega. No hay ‘peros’ y tampoco tenemos un problema con las bajas. Soy un entrenador que no pone la venda antes de la herida y tenemos que ir a machete a por el partido. Como si tenemos once bajas, ellos también las tienen. El año pasado tuve en el Arenas a 13 jugadores. Yo lloro ‘poquito’. Teníamos cinco puntos cuando llegue”.

15 puntos: “Dije que hay que llegar a una cifra de puntos para poder librar, pero no depende sólo de nosotros y se va aumentando… Dependemos de nosotros mismos. El Guijuelo no es nuestro rival, aunque mañana lo sea. Tenemos que mirar mucho más arriba porque hay otros 18. Empatar está bien, pero hay que ir a ganar. Algún equipo que parezca ahora que se va a salvar, acabará entrando en la quema y la segunda vuelta va a ser muy dura. Te juegas la vida y cada punto es vital. Hay que ir a por todas, aunque viniese la Real Sociedad”.

Vestuario: “Esto es un trabajo de equipo y para hacer goles hay que sacar el balón desde atrás y lo mismo a la inversa. Hay que intentar minimizar los errores individuales. Ha habido jugadores que han ido creciendo con el apoyo de todos y son humanos, por lo que les afecta. Yo también he estado… Cuando te meten cuatro, te vas dolido, a pesar de que me veáis gallo”.