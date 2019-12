Álvaro Romero, sobre el Guijuelo: “No deja de ser un derbi, pero no tiene nada que ver con el del Salamanca”

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Álvaro Romero, extremo de Unionistas, destacó que “lo importante es no perder” frente al Guijuelo y dejó claro que seguirá en el club tras el mercado de invierno en una entrevista con SALAMANCA RTV AL DÍA.

Semana importante: “Todo el mundo está convencido de que podemos revertir la situación y se puede ver tras los últimos partidos. Estamos logrando puntos y queremos brindarle la victoria en el derbi a la afición para poder salir pronto del pozo. Jugando de la manera en la que lo estamos haciendo, podemos hacerlo”.

Final: “La realidad es la que es: estamos a cinco puntos de la salvación. Nos enfrentamos a un rival directo que está peleando por lo mismo y lo más importante es no perder. Aparte de los puntos, el golaverage es determinante. Vamos a salir a ganar y sabemos que mantiendo la portería a cero, arriba tenemos calidad y buenos jugadores para hacer gol. Es la línea que tenemos que seguir”.

Claves: “Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo: juntos atrás, no conceder errores, que era lo que nos estaba matando últimamente y arriba tratar de encontrar las situaciones buenas y aprovecharlas. Tenemos dinamita para llevarnos los tres puntos”.

Diferencias derbi con el Salamanca UDS: “No deja de ser un derbi, pero no tiene nada que ver con el del Salamanca. Es más hermanado, aunque como cualquier jugador quiero que mi equipo gane los tres puntos y desearle suerte al Guijuelo después del partido. Además, guardo a un gran amigo ahí”.

Objetivo en la primera vuelta: “Nosotros nos miramos a nosotros y queremos ganar los dos partidos. Si no es posible, al menos sumar el mayor número de puntos posibles con vistas a llegar a enero con la salvación lo más cerca posible”.

Necesidades de Unionistas: “Es un plantilla buena. Igual hay que retocar alguna posición o complementar con otro perfil de futbolista, pero es bastante buena. No creo que tengamos tan mal equipo para ir el último de la clasificación. En los dos últimos partidos se ha comprobado que podemos competir con cualquiera y nos han matado los errores individuales y grupales”.

Futuro: “No he hablado de salir y tampoco quiero. Tengo contrato en Unionistas y estoy en un sitio en el que me quieren y estoy muy bien, por lo tanto, a día de hoy, no me planteo salir de aquí. Ojalá venga mi Sevilla y me fiche (bromea).

Porra: “2-0 para Unionistas”.