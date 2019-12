Frases divertidas, tóxicas y sabias

Frases hechas florecen muchas, y si se han hecho famosas son buenísimas. Un ejemplo, por decir una que no sea de Groucho Marx o de Woody Allen, la tenemos en la atribuida a aquel bellezón llamado Mae West: “Cuando soy buena, soy buena; cuando soy mala, soy mucho mejor”.

Aunque si analizamos la frase de la señora West, quizá esté sacada de contexto y puede que lo dijera por sus papeles en el cine. Así, su razonamiento podía ser: en un papel de buena, hago una buena inmejorable, y en uno de mala, lo bordo.

Pero esto último no nos vale. ¿Quién no se queda hoy con aquella otra enmarcada para la Historia? ...cuando soy mala, soy mucho mejor. Así –¡qué más da! –, fuera dicha literalmente o sacada de contexto, al cabo era buenísima. Seguro que muchas mujeres, atendiendo a sus circunstancias, hoy dirían: “¿Por qué no se me habría ocurrido a mí?”.

Se preguntarán dónde quiero llegar en atención a esta presentación de mi artículo de hoy. Les diré que, al igual que las novelas, y a pesar de la brevedad, la mayoría de nuestras columnas, también gozan de presentación, nudo y desenlace.

El nudo, por ser este un artículo que terminará en las redes, advertiré que a pesar de las aristotélicas y platónicas buenas frases con las que cada día nos tropezamos en ellas y con las que no tenemos por qué competir, existen otras, sacadas de contexto, que son erráticas y sin embargo están evaluadas de manera sobresaliente por haber servido como titular en el artículo de un escritor con pedigrí de gran editorial.

Así, a pesar de la cantidad de informaciones que se pueden dar en las redes en una quincena o en un mes y que terminan por envejecer cualquier tema, diré que hace un mes, más o menos, corría por Internet, enmarcada y sin sentido, una frase atribuida a un reconocido escritor, ya fallecido, que paradójicamente había ejercido durante muchos años de columnista. Decía: “Qué derecho tiene un señor o una señora de creer que por escribir una columna tenemos que creer que es verdad lo que dice?”.

El desenlace está en que aquí se juntan varios errores: Uno por parte de quien convierte este comentario en frase y la enmarca dándole pábulo en las redes; otro, de quien les habla, que pensó que sería un resentimiento del autor por una mala crítica, y otra, la real, que era una frase sacada de contexto. Su autor era Saramago y esta frase fue parte de la sustancia de uno de los cursos de Periodismo impartido por él en la UAM-El País instando a los profesionales a acercarse a los hechos y a dar la vuelta a los mismos para poder ver sus auténticas dimensiones.

Titular de esa manera para que después se convierta en una frase digna de Saramago, es un perjuicio al escritor, a los lectores y a los columnistas. A los dos primeros, es obvio. En el tercer caso, es una lección que la mayor parte de los articulistas o columnistas deben darla por aprendida, pues no se escribe para que le crean –si el lector dice: “es verdad, no se me había ocurrido”, mucho mejor–, se escribe para converger en unas reflexiones basadas en las lecturas, en la experiencia y, como bien dice Saramago, en los hechos.

Sobre la experiencia y la crítica voy a presentar dos frases que ni mucho menos han sido sacadas de contexto. El santanderino José María Pereda decía “que la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado”. Y nuestro Unamuno, refiriéndose a la crítica, señalaba “que es refinada soberbia abstenerse de obrar por no exponernos a la crítica”.