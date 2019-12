Las banderas de Unamuno

Poco a poco Unamuno se fue ´bajando del burro´ franquista para colocarse en medio de las dos Españas, de las dos banderas. Se da cuenta, al fin, de su errada percepción del alzamiento militar. El pronunciamiento militar no rectificó la República; es más, la hundió y masacró.

Miguel de Unamuno no soportaba los conceptos y símbolos de la ´cruzada cristiana franquista´, la guerra ´incivil´ de liberación. No ´tragaba´ con ese maridaje de la sacristía y el cuartel. El sector más integrista de la Iglesia católica española impuso su ´cruzada´ con Franco. Pero la "defensa de la civilización occidental cristiana", que tanto predicaban juntos, contribuyó a la masacre de “antiespañoles”.

Esa herida que todavía sigue abierta para intentar reconciliar a «hunos» y a «hotros», según Unamuno.