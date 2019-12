La 15 de Octubre organiza un coloquio con el torero Emilio de Justo

Martes, 3 de diciembre de 2019

Moderado por el crítico taurino Paco Cañamero, tendrá lugar a las 20.30 horas en el teatro de la villa ducal el próximo 21 de diciembre

La Asociación Taurina 15 de Octubre acaba de anunciar un coloquio con el torero Emilio de Justo el próximo sábado 21 de diciembre.

El coloquio, que será moderado por el crítico taurino Paco Cañamero, será el tercero organizado por la asociación. En 2017 visitó la villa ducal de Alba de Tormes el torero Curro Díaz y en 2018 fue Cristina Sánchez la que encabezó un cartel ‘La importancia de la mujer en el mundo del toro’.

Portada de la revista ‘Aplausos’

Precisamente, Emilio de Justo ocupa la portada del primer número de la revista ‘Aplausos’ de este mes de diciembre. El torero hace balance de la temporada y asegura que todavía aspira “a más, mis metas y mi ambición en el toreo son mucho mayores que las que he alcanzado ya. Lo digo así porque creo que lo puedo hacer”. De Justo no oculta cuál es su objetivo final:

“Ser figura del toreo parecen palabras prohibidas pero es la ilusión que yo tengo. Las pronuncio en voz baja pero tengo ese sueño. Si dijera lo contrario, mentiría”. En esta temporada, el torero extremeño ha compartido cartel con algunos de los toreros más importantes de la actualidad y ha sido protagonista en muchas de las principales ferias. Sobre este nuevo estatus, De Justo afirma: “¿Codazos en la parte de arriba? Los hay, claro. Todos queremos comer de la tarta y hay veces que la tarta no es demasiado grande. Y para sentarse a comer ahí, hay que pegar codazos y si no los pegas, no te dejan sentarte”.