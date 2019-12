Cruz Roja llevará jueguetes a más de 600 menores de familias vulnerables

Martes, 3 de diciembre de 2019

Este martes Cruz Roja Salamanca ha presentado su campaña de juguetes. El año pasado fueron atendidos desde entidad 687 niños y niñas, 386 familias, y en este la previsión es de 600 menores de toda la provincia. “Para que estos menores puedan tener un juguete, varias empresas salmantinas han colaborado con nosotros/as para poder cubrir toda la necesidad. Bien a través de donaciones económicas, o mediante donaciones en especie”, explicaban

A través de la campaña ‘Sus Derechos en Juego’ Cruz Roja Juventud pretende recoger más de 120.000 juguetes nuevos en toda España, no bélicos y no sexistas para más de 60.000 niños, niñas y adolescentes con el objetivo de garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año.

Más de dos décadas regalando juguetes

Desde hace 27 años, Cruz Roja Juventud realiza la Campaña de Juguetes, que nació con el objetivo de cubrir las necesidades de miles de menores de todo el Estado, pertenecientes a familias en riesgo de vulnerabilidad social y económica que no podían asumir la adquisición de juguetes para sus hijos e hijas. A partir del año 2000 se abrió una nueva línea de trabajo que inició la tarea de sensibilizar a la población sobre del juguete no bélico y no sexista.

“Actualmente seguimos trabajando en la misma línea. Pretendemos mejorar la calidad de vida de la infancia y juventud en dificultad social a través del juego y del juguete, llegando a niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años, e informar y concienciar sobre la importancia del juego y el juguete en el desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre los niños y niñas”, afirman los responsables de Cruz Roja.