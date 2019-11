Viernes, 29 de noviembre de 2019

Si quiere estar exclusivamente contigo

Si te envía constantemente mensajes y te pregunta qué haces a cada rato, dónde estás, con quién

Si te anima a dejar tus contactos, tus grupos

Si te vigila y controla tu móvil

Si te “invita” a dejar tus actividades e intereses

Si constantemente quiere acapararte

Si se le ocurre hacer mil cosas justo los días que tú quedas con tus amistades, con tus compañeros, con tu familia, o cuando tienes otras ocupaciones o compromisos

Si te pide las contraseñas de tus correos digitales, de tus redes sociales

Si hace comentarios siempre negativos sobre tu forma de vestir, de peinar, de relacionarte

Si le sienta mal que saludes o te saluden las personas que conoces

Si pone malos gestos cuando te encuentras con alguien

Si siente celos infundados

Si te separa de tus amistades

Si vas cambiando tu forma de ser, de relacionarte

Si empiezas a ponerte pretextos para no participar en tus tareas o aficiones

Si te dice que en ti no hay suficiente amor porque no das otro paso en tu relación afectiva o sexual

Si haces las cosas para que no se enfade, para que no se moleste

Si no apoya tus iniciativas de formación o de mejora

Si impide o coarta tu participación en tus núcleos sociales habituales

Si te infravalora como persona en solitario o en grupo

Si te insulta, te llama inútil, te desprestigia, te dice que no sabes hacer nada, que no vales

Si te chantajea afectivamente o te pone condiciones en vuestra relación

Si te hace sentir culpable

Si te pide constantemente que demuestres tu amor

Si das pasos en tu relación sin desearlo

Si te intimida

Si te empuja

Si te amenaza

Si te agrede

Si te pide perdón una y cien veces asegurando que va a cambiar pero no cambia…

No es amor si no te respeta como persona, si va tejiendo a tu alrededor esta tela de araña con cuerdas cada vez más indestructibles que te va envolviendo y atando de manos y pies hasta anularte, hasta, de una u otra forma, hacerte desaparecer.

Amar es hacer florecer, hacer crecer, creer, crear, ilusionarse. Compartir el camino de la vida, y no quedarse en el camino.

No dejes que la telaraña te inmovilice. Si dudas, consulta, comenta, comparte, pide orientación, solicita ayuda. Llama al 016, no deja rastro en la factura y lo puedes borrar del registro de llamadas. No lo olvides: Te queremos con vida.