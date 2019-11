Macotera se une contra la violencia de género

Lunes, 25 de noviembre de 2019

La Plaza Mayor era el lugar escogido para realizar la concentración y lectura del manifiesto, acto principal de esta jornada que se ha completado con una exposición

Macotera se ha echado a la calle este lunes para participar en el acto principal con el que la Villa ha querido conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Genero.

Varias decenas de personas se daban cita en la Plaza Mayor para formar parte de una concentración en solidaridad y recuerdo con las víctimas de la violencia de género, tras la que se leía un manifiesto, que a continuación reproducimos en su integridad, y en el que el Ayuntamiento destaca la importancia de conseguir la igualdad de géneros en todos las capas sociales y en todos los aspectos de la vida, además de poner especial acento en la necesidad de combatir esta lacra social desde la unidad.

Tras ella, la actividad volvía a retomarse durante la tarde con la inauguración de la exposición ‘La igualdad de género a través de las viñetas ‘El Roto’. Un acto que se solapa con el imponente mural que han formado las 52 esquelas correspondientes a las fallecidas por esta violencia en lo que va de año en España, muestra que sobrecogía a los numerosos vecinos que la visitaban.

Estos actos han sido el punto de partida de la programación de actividades gratuitas y con entrada libre diseñada por el Consistorio para esta próxima semana en Macotera, que contara con actos tan señalados como la conferencia ofrecida por Francisca Noguerol y titulada ‘Las mil y una vidas de Caperucita’ que tendrá lugar el miércoles 27, a las 18:30h, en el Centro Cultural Santa Ana, o la mesa redonda ‘Diálogos sobre igualdad’ que contara con la presencia de María Teresa Castello Bóveda y Elena Diego, que se realizara el viernes 29 de noviembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural Santa Ana, entre otros.

Manifiesto contra la violencia de género en Macotera:

Después de la Segunda Guerra Mundial una parte de Europa se convirtió en motor de los derechos civiles, unos derechos que nos han hecho más libres, más iguales y que han permitido que, en la actual sociedad de 2019, la desigualdad entre géneros se haya reducido, aunque todavía nos queda mucho por hacer. Esta igualdad se genera dentro del seno de la familia y dentro del sistema educativo, ambos, son imprescindibles para conseguir la erradicación del machismo y de la violencia que conlleva. Debemos ser conscientes de lo que supone la educación: es el arma más efectiva, junto a la lectura, que tenemos para educar e inculcar a nuestros hijos los valores de igualdad, libertad y tolerancia. La sociedad ha cambiado, con el movimiento del #MeToo en las redes sociales y la visibilización por parte de las mujeres, es más abierta, más plural y más igualitaria.

La violencia de género es una lacra que siempre ha existido, que nadie se llame a engaño, ahora es más visible, pero sigue habiendo mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, siguen cometiéndose violaciones, sigue existiendo la brecha salarial.

Cuando dejen de abrirse los telediarios con noticias de asesinatos machistas, cuando las manadas sean solo seres del reino animal, cuando NO sea NO y solo SÍ sea SÍ, cuando las mujeres no seamos un trozo de carne, cuando podamos ir solas por la calle sin miedo, cuando la igualdad sea una realidad, entonces dejará de tener sentido este día. Para ello es fundamental ir juntos, mujeres y hombres, en este camino para luchar contra esta lacra, para erradicar el machismo, para que no nos riñan, no nos peguen, no nos acosen, no nos violen, para que no nos maten.