El Día contra la Violencia de Género cubre de morado la fuente de la Plaza del Oeste

ZOES ha querido tener un gesto simbólico cubriendo la fuente de la Plaza del Oeste con una tela morada y colocando carteles con estos mensajes en los árboles de la plaza:

¡¡Somos el grito de las que ya no tienen voz!!

¡¡Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor!!

¡¡No estás sola!!

¡¡No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre!!

¡¡Cuando trataron de callarme, grité!!

¡¡Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata!!

¡¡Si no digo que sí, también es no!!

¡¡Tu lucha es mi lucha!!

¡¡Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca!!