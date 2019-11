17 de noviembre de 1999. Veinte años ya. Hay quienes hablan de remisión, yo empecé hace tiempo a decir que era otro cumpleaños, mi segundo cumpleaños. Y ese día empezó a volverse una extraña celebración, algo melancólica, pero celebración.

Por más que uno lea, vea películas o se las cuenten, por más que uno escuche testimonios, vivirlo es otra cosa: el momento inicial es, como decía Cortázar del cuento, “un directo a la mandíbula” y, como los boxeadores que acaban de recibir un golpe de ese jaez, uno puede quedarse de pie o caer, pero aun de pie anda como zombi, noqueado.

Pasado el conteo, el 10, 9, 8…, toca mirar para adelante, asumir el golpe, ver qué hacer, cómo afrontarlo, empezar a pensar a medio plazo.

El tiempo cobra otra dimensión es los primeros días, semanas, meses… Y cuando, como en mi caso, vas saliendo, la alegría es grande, la vida se ve de otra forma… Pero el runrún se queda ahí, para siempre.

Tenía 31, ahora tengo 51, anda que no han pasado cosas. Cuando empecé, todavía no era oficialmente mexicano, ahora cuento batallitas de ambas nacionalidades, puesto que ya llevo 27 años en esta, mi otra tierra, mi otra patria si le damos a esa palabra un significado alegre e incluyente y no supremacista, como a tantos les gusta en estos tiempos.

Libros, artículos, encuentros de poetas, hasta un volumen de “obra reunida” publicado por la Diputación. Amigos, viajes, sobremesas, vida… Y vivir para disfrutarlas, y contarlas.

Siempre había pensado que las cosas hay que tomarlas como vienen y pues, a diferencia del tango, veinte años sí es algo y no es que vuelva sino que sigo; parece que la frente todavía no se marchita, mucho, pero las nieves del tiempo sí que han ido plateando la sien y los alrededores.

¡Gracias a todos! ¡Salud!

