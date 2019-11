Martes, 19 de noviembre de 2019

Andaba yo reflexionando sobre el importante évento-10 N-, inmerso en un cacao mental bastante considerable. Lo hacía a resguardo del viento y en la solana mientras esperaba la llegada del señor Manuel que no tardaría en arribar a la cita. Entre reflexión y reflexión meditada, ya tenía preparado el aperitivo mañanero, un estupendo vermú y no menos notables y sabrosas anchoas del Cantábrico.

Y llega mí amigo y le noto tenso, pues ya es sabedor de los resultados del-10 N- susodicho. Entonces, para romper el hielo, no se me ocurre nada mejor que decirle: “Qué pensarían nuestros padres de estos días electorales pasados, cuando ellos tuvieron que soportar ya aquellos otros tan complicados. Amigo señor Manuel. Qué sentirían al comprobar que todo aquello en lo que habían creído y considerado conveniente para su familia; se desmoronaba y además…

¡Quieto parao!...

De momento te diré, qué: “Desde el poder siempre han intentado utilizar la mentira para conseguir sus fines”.

¿Y, donde quedaría la-ÉTICA- y la Ideología?

Já…Já… ¡Ingenuo! Desde que apareció la-Posverdad-, todo se trastocó; esas noticias falseadas intencionadamente que forman parte de enormes redes de desinformación intencionada y extensiva en las que se utiliza la enorme y prodigiosa capacidad de las nuevas tecnologías… ¡Cuánto daño ha hecho!

¿Conclusión?

Pues como decía alguien: “Las condiciones de vida contemporáneas se asientan sobre categorías precarias basadas en la caducidad, la celeridad y el exceso. Cada vez es más difícil pactar constantemente con los grupos con los que nos relacionamos; de forma que tendemos a aceptar lo que mayoritariamente es aceptado”. Amén.

O sea… ¡Ajo y agua!

Eso… ¡Agua y ajo!

Apure un poco del vermú señor Manuel; antes de que usted tenga que pagar lo que debe (yo también) a la-Seguridad Social-, a la que debemos los Pensionistas-10.863 euros… y nos quedemos sin una pu.., perra para poder comprarle.

¿Qué me dices? ¿Es una broma?

Nada de broma amigo; la nómina mensual de las Pensiones ha pasado de-6.537 millones en-2009 a-9.693 millones de deuda el último mes y que el déficit excederá en 2019 a 17.144.

¡Todos calvos o más!

Dicen además que: “Los políticos siguen sin mostrar capacidad y el nivel suficiente para abordar el problema en toda su dimensión”. ¿Eso le suena algo?

Pero bueno ¿Es que no tienes ninguna noticia mejor?

Pues sí, mire por donde. Ya que he leído: “Castilla y León se mantiene entre las Comunidades Autónomas con mayor esperanza de vida”.

Claro que es buena noticia pero… me pregunto, ¿Esta esperanza de vida, va en relación con la salud?

Pues lamentablemente, no: “La esperanza de vida al nacer no es la misma que el estado de salud, que está por debajo. Sin embargo es un hecho que los que consideran que su estado de salud es muy bueno, es mayor que los que opinan que su estado de salud es malo”.

Menos mal, ya que estaba preocupado por el tema; no sé si por la edad que me va pudiendo y me hace ver realidades o también al escuchar a un amigo que decía: “He estado mucho tiempo fuera y cuando regresé al pueblo, lo que más me dolía era el no conocer a nadie de mí época”.

Cierto señor Manuel, pues a mí también me ha pasado y últimamente pregunto mucho por mis antiguos amigos ¿Has visto a fulano? ¿Sabes de de la vida de citano? Y es que eran personas habituales en mí vida y el tiempo inexorablemente va cobrándose su peaje.

Sí, lo sé y me ¡jo… mucho el saberlo! Y te voy a pedir un favor grande.

Usted dirá.

Que la próxima semana, en vez de toda esta “purrela” de acontecimientos deleznables ¿Por qué? No cuentas alguna de las muchas anécdotas que te han ocurrido en tú larga singladura de contar historias-humanas y divinas-, de gentes; hombres y mujeres de oficios varios, personajes que bulleron en ambientes contrapuestos, artesanos, artistas varios…

Ya veo que está usted muy dolido y expectante por eso de: “Los 10.863 euros que debe y veremos si los tiene que pagar como pensionista cotizante”. Así que acepto su propuesta y ya veremos cómo lo hilvanamos.

Hoy; terminamos como empezamos: ¿Votaremos a un robot en el 2030?

Pues ya hay quien piensa, que: “La-Inteligencia Artificial-podrá sustituir a los nefastos –Dirigentes Políticos”… Pues eso.

DEDICADO: A mi amigo Casimiro. (q.e.p.d)