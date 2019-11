Jabi Luaces: “Los partidos se ganan en el campo y no mirando la clasificación”

Viernes, 8 de noviembre de 2019

Jabi Luaces, técnico de Unionistas, habló sobre el duelo ante el Real Unión en rueda de prensa en la previa a su debut en Las Pistas.

Semana de trabajo: “La primera semana fue de contacto y ahora ya estamos aplicando los párametros que quiero para defender y atacar”.

Plan de partido: “Lo que vimos el otro día contra el Amorebieta: un equipo agresivo y que busque hacer goles. Debemos ir de cara a por el partido”.

Real Unión: “Nosotros también llegábamos tocados a Amorebieta y es un equipo que ha progresado en juego y en resultados. Ojalá se les complique un poco más el calendario y los partidos se ganan en el campo y no mirando la clasificación. Tenemos que estar nuy centrados y ser valientes”.

Cambio en el once: “Algún cambio va a haber. No es lo mismo jugar en Amorebieta que en casa. No habrá muchos. Están todos disponibles y todos estamos a tope”.

Debut en casa: “Va a ser el primer partido de la afición y ya vi un aperitivo en Amorebieta y nos animaron mucho. Éramos mayoría a 400 kilómetros… No es lo mismo ser el protagonista de la película que ir al cine. Quiero disfrutar y más al acabar el partido”.