La gira del quinteto de gospel africano Aba Taano recala en Salamanca, Alba de Tormes y Béjar

Jueves, 7 de noviembre de 2019

La formación canta gospel a cappella y surge de un proyecto humanitario llevado en Uganda por la pequeña ONG Música Para Salvar Vidas

El quinteto Aba Taano, de Uganda, que acaba de llegar para hacer una gira muy completa por España, tiene previsto para los próximos días conciertos solidarios en Alba de Tormes, Béjar y la iglesia de San Martín de Salamanca.

Aba Taano canta gospel a cappella de diferentes partes de África y parte de la gira la harán por Salamanca y su provincia: Los conciertos previstos son:

El 15.11.19 - En el Teatro de la Villa de Alba de Tormes a las 20.00 h.

El 16.11.19 - En el Teatro Cervantes de Béjar a las 20.0 h.

El 17.11.19 - En la Iglesia de San Martín a las 19.00 h.

Aba Taano es un quinteto vocal Ugandés con 3 bajos, un barítono y una mezzo, que revoluciona la manera de cantar góspel. Góspel africano, góspel de Uganda, de Sudáfrica, góspel escenificado, con un profundo mensaje espiritual pero con tremendo dinamismo. Un quinteto que surge de un proyecto humanitario llevado en Uganda por la pequeña ONG Música Para Salvar Vidas, donde los componentes de Aba Taano (algunos de ellos desde el primer día del proyecto) se han transformado hoy en día en los padrinos y madrinas de los niños y niñas que conviven actualmente en el orfanato en Kireka (en las afueras de Kampala). En sus diez años de historia Aba Taano ha cosechado 8 premios internacionales, ha grabado cinco discos y ha realizado más de 1500 conciertos como grupo individual. Es altamente reconocido por todos los públicos y el mayor apoyo a nivel financiero de Música Para Salvar Vidas.