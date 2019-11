Santa Marta acogerá un espectáculo coordinado por Fely Campo para homenajear a la tradición salmantina

Martes, 5 de noviembre de 2019

El alcalde del municipio, David Mingo, y la concejal de Formación, Chabela de la Torre, presentaron junto a la diseñadora Fely Campo el evento ‘Reminiscencia’ que el jueves día 7 acogerá la Escuela de Hostelería del municipio y que en esta nueva edición rinde homenaje a la tradición. Se trata de una propuesta que fusiona diferentes artes como moda, gastronomía, música, coctelería y fotografía y que tiene como hilo conductor los diseños aportados por Fely Campo inspirados en los platos y los cócteles de los cocineros de la Escuela. Así los profesores y colaboradores de cocina y coctelería de la Escuela han diseñado cinco tapas y tres cócteles a los que se acompañarán diferentes piezas musicales interpretadas por Raúl de Dios.

El alcalde, David Mingo, explicó que “es un placer poder contar estas personas para aunar en un mismo acto cultura, gastronomía y tradición. Y es interesante no solo a nivel social y cultural sino de cara a una práctica formativa para unos alumnos que gracias a ello pueden desarrollar una actividad que les permite entrar en contacto con un evento de cierta categoría. Por este motivo estamos también muy agradecidos a Fely Campo por querer siempre innovar y en esta edición también centrar sus creaciones en las raíces de la provincia, poniendo en valor la tradición y lo que nos une. Además es una oportunidad más para darnos a conocer, para mostrar lo que estamos innovando en este municipio a nivel cultural y a lo que va unido el desarrollo en tantas artes diferentes”.

Por su parte la concejal del área, Chabela de la Torre, destacó que “desde el principio hemos entendido el evento de este año como un homenaje a la tradición salmantina, como una fusión de gastronomía, moda, cultura, arte, y música. No es la primera vez que lo hacemos como ya sabéis pero ahora hemos incorporado un elemento nuevo que es la tradición, en una aventura que habíamos iniciado con Fely y que a ella le encantó. Y es importante porque es un arma perfecta para luchar contra el enemigo de la despoblación. Todos tenemos que preservar la tradición y las raíces que son nuestra seña de identidad y la que nos arraiga al territorio rural y a la tierra que nos vio nacer. Así lo haremos nosotros con este homenaje desde la gastronomía, desde la moda, y desde el folclore más tradicional. Desde la Escuela intentamos con estos eventos, más allá de poner en valor un gran activo como la propia Escuela, que se hable de Santa Marta, y hacer actos de un nivel elevado es una manera de exportar Santa Marta más allá de la provincia y la Comunidad. Con ellos y acompañados de la moda y música vamos a descubrir una sutileza que no habíamos entendido hasta ahora en platos como el limón serrano o el calderillo bejarano, y en unos cócteles basados en las bebidas tradicionales de la Salamanca más rural convertidos en algo sutil y moderno”.

Raúl de Dios, encargado de poner banda sonora al evento, señaló que “es un orgullo trabajar con un evento de este prestigio y hacerlo en mi pueblo del que me siento orgulloso, y me siento orgulloso porque en mi pueblo se hacen cosas, se evoluciona en la cultura. Yo fusionaré la música tradicional con armonías nuevas porque lo arcaico funcionaba hace años pero a día de hoy esas músicas no gustan, así que las adaptaré para combinarlas también con la moda de Fely y el buen hacer de los amigos de la gastronomía a los que admiro”.

En última instancia, Fely Campo, concluyó indicando que “cuando hablamos de la tradición pensé que era maravilloso sacar más partido a nuestra tierra porque tenemos una gran tradición en todo. Era un reto difícil hacer un plato tradicional y fusionarlo con algo actual pero a la vez muy ilusionante porque esta vez se eligieron primero los platos y después yo basé mis vestidos en ello, en la indumentaria de la región. Eso unido a que estos diseños se venderán en el verano de 2021 lo que además supone otro reto porque esto no es una recreación de la moda para que quede ahí puesta, sino que la ropa va a ser vendida. Creo asimismo que al hilo de la tradición es importante que nos apoyemos unos a otros para no perder habitantes porque en esta tierra tenemos mucho que ofrecer, y este evento es una demostración de ello”.